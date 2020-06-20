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عقد حاكم مصرف لبنان إجتماعا مع وزير العدل والمدعي العام المالي وبعض الصرافين المتهمين بمخالفات، في وقت تواصل غرفة عمليات الأمن العام عملها في ضبط الصيارفة المخالفين.

المنار

تعبيد الطريق إلى بعبدا لتسهيل العبور السياسي لمختلف الافرقاء إلى اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الخامس والعشرين من الجاري. لقاء أكدت مصادر بعبدا للمنار أن الهدف الاساسي منه تحصين الوحدة الوطنية وحفظ الأمن والاستقرار ومنع الفتنة من التسلل إلى النسيج اللبناني، معتبرة ان المتخلفين عن الحضور لا بد أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه اللبنانيين، فيما ذكرت مصادر متابعة للتحضيرات أن غياب أي مكون طائفي عن اللقاء، يعني أنه لا لقاء ولا حوار.

nbn

اختبار مهم ينتظره اللبنانيون بعد اسبوع من خلال اللقاء الوطني في بعبدا وفي هذا الإطار شهدت عين التينة المزيد من اللقاءات وزارها اليوم رئيس الحكومة حسان دياب حيث جرى التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري آخر التطورات فيما أطلع دياب قبل اللقاء على خلاصة عمل لجنة المال بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام ضمن مساعي توحيد اللغة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الذي أعلن اليوم عن حاجة لبنان إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب توافقا ومشاركة مجتمعية وفق رأي الصندوق.

mtv

في سياق صحي نابع من الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الكورونا، اطلقت وزارة الصحة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وأبعاد الحملة الوطنية للتصدي للوصمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، بعدما شهدنا سلوكيات تمييزية حيال المصابين بكورونا بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، و تدعو الحملة الى المساواة بين المصابين والأصحاء والامتناع عن إصدار الأحكام واللوم بحق الاشخاص الذين تصدر عنهم تصرفات مميزة ضد المصابين بكوفيد 19 لأنه لا يساعد في تغيير السلوك، معتبرة أن،" العالم كلو خايف، عايش نفس الواقع والخوف مبعدنا عن بعض.

NTV

باللهجة الي بنعرفها : هالمرض قربنا ، خلانا نشوف بعض من مسافة وحدة ، الوباء ما كان بلاء ، هوي مستجد بس لا ما بيخلينا نستبد كان رسالة حتى نكتشف قدراتنا ، ابتكاراتنا ، مسافاتنا ، وتقاربنا .بحملة الاختبار الاهم في شي مهم متل حالك تماما ..في مجتمع وعيلة وناس انصابت وعم بتقاوم ع جبهتين: المرض وسمعة هالمرض. معك كورونا؟ صارت تهمة..صارت عنصرية..صارت بالسيرة الذاتية، لا هالمرة مريض الكورونا كمان مش وجهة نظر الاختبار الأهم إنو نهتم بكل حدا مات وعاش صادق العزلة ورجع للحياة ليشاركناالحلو والمر.

OTV

في الملفات الاساسية، فالأنظار نحو لقاء بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الخميس المقبل، رصداً للمشاركين، وترقباً لما يمكن أن يشكله اللقاء من فرصة تقدًم للعالم صورة متجددة عن لبنان المتفاهم على الأساسيات، والقادر تالياً على تخطي الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية .

LBC

اجتماع ثان هو تتمة لاجتماع عقد الاثنين وضم إلى رئيس الحكومة وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وياتي هذا الاجتماع ليقرب وجهات النظر أكثر فأكثر بين رئيس الحكومة وجمعية المصارف خصوصاً أن الأرقام باتت متقاربة. فالرئيس دياب خلال هذا الاجتماع، اعتبر أن الجميع في مركب واحد، داعياً إلى التعاون البناء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول.

الميادين

نشرت ​وزارة التربية​ السورية صورا تظهر استعدادات الوزارة لاستقبال ​الطلاب​ الذين منعتهم ​الجماعات المسلحة​ المسيطرة على إدلب، من الخروج إلى مناطق سيطرة ​الحكومة​ لتقديم الامتحانات". هذا وكان مدير تربية محافظة إدلب عبد الحميد معمار قد أكد ان "العصابات الإرهابية المسلحة يؤازرها النظام التركي تستمر بمنع طلاب إدلب من العبور إلى المعبر الآمن ليتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المعدة والمجهزة بكل ما يلزم للإقامة والرعاية الصحية ودروس التقوية".

الجزيرة

أكد موقع "تايمز أوف ​إسرائيل​"، نقلاً عن مصدر أميركي، أن "العاهل ​الأردن​ي، الملك عبد الله الثاني، حذر قادة الكونغرس من أن خطة الضم ستعزز من قوة حركة "حماس"، وتضر بقدرة إسرائيل على تطبيع العلاقات مع بقية بلدان المنطقة".

وأشار الموقع إلى أن "الملك عبد الله يقود حملة ضد الخطط الإسرائيلية للبدء بضم مستوطنات ​الضفة الغربية​ ومنطقة غور الأردن، بموجب ​صفقة القرن​، ونقل قضيته إلى المشرعين الأميركيين في عدد من الاجتماعات التي عُقدت عبر "تيلي كونفرنس" هذا الأسبوع".

العربية

أعلنت السلطات الصحية ​السعودية​ عن "تسجيل 45 وفاة و4301 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية". هذا وصنفت منظمة ​الصحة​ ​العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في ​الصين​ أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.