لبنان الحر

سأل رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "انطلاقا من دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ للتوجه شرقاً: لماذا لا يخطو السيد نصرالله خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها لوضع وديعة لا تقلّ عن مليار ​دولار​ في ​المصرف المركزي​ اللبناني قياساً على ما كانت تفعله ​الدول الخليجية​ الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها ​المملكة العربية السعودية​، وذلك قبل ان ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقاً؟ ​​​​​​​".

صوت لبنان

لفتت النائب ​بولا يعقوبيان​، عن خيار التوجّه نحو الشرق، إلى أنّه "ليس المهم اتجاه الريح إنّما المهم القبطان الّذي يقود السفينة، ونحن لدنيا مجموعة قراصنة لن تُغيّر شيئًا في واقعنا"، موضحةً أنّ "أي طرح يُعرض إذا لا يوجد أشخاص تحمله وتطبقّه كما يجب، فهذه مشكلة".

radio orient

أشار النائب ​سامي فتفت، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​حكومة​ الاختصاصيين وزيراً ورئيساً مصرة ان تقوم بامتحانات رسمية لصفوف الامتياز الفني والاجازة الفنية ​الطلاب​ وأهاليهم ليسوا لعبة بالحسابات السياسية".

اذاعة النور

لفت ​العلامة السيد علي فضل الله​ إلى انه "لا يزال الحصول على ​الدولار​ هاجس اللبنانيين وهو ما تعبر عنه طوابيرهم التي تقف في صفوف طويلة من أجل الحصول على النزر اليسير منه لتأمين احتياجاتهم وللحفاظ على قيمة أموالهم، لأنهم ما عادوا يثقون بعملتهم الوطنية، ومن المؤسف أن كثيراً ممن يسعون إلى الحصول على الدولار أو جلهم كانوا قد أودعوا الدولارات التي يملكونها في البنوك لكنهم باتوا غير قادرين على الحصول عليها. وفي هذا الوقت، لم تؤد كل الوسائل التي تم اللجوء إليها إلى لجم ارتفاع ​سعر الدولار​ رغم كل الجهود التي بذلت، وبقي على ارتفاعه في مقابل العملة الوطنية، لأن الإجراءات المتخذة لم تزد عن كونها من قبيل المسكنات غير القابلة للاستمرار".

صوت المدى

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خلال استقباله في ​قصر بعبدا​ مع وزير التربية و​التعليم العالي​ القاضي ​طارق المجذوب​، الواقع التربوي في ​لبنان​ على ضوء التطورات الاخيرة، وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه ​المؤسسات التربوية​ والجامعية في ضوء القرارات التي كانت صدرت عن ​وزارة التربية​ مؤخراً في ما خصّ ​العام الدراسي​ الحالي.