جندي إسرائيلي أدين بقتل فلسطيني يطالب بتعويضات عن حالته النفسية، بعد أن أدين بقتل شاب فلسطيني جريح، بمبادرته الشخصية، توجه الجندي الإسرائلي السابق، إليئور أزاريا، بدعوى إلى الجيش طالباً الاعتراف به معوقاً، ودفع تعويضات ومخصصات شهرية له بدعوى أن الضجة التي أثيرت من حوله والتهديدات التي تلقاها والسجن الذي قبع فيه، كلها تسبب له في إعاقة نفسية. وقال أزاريا في الدعوى، إن النشر في الموضوع وما رافقه من تحريض عليه من مجموعات من الضباط، وما كتب عنه في شبكات التواصل الاجتماعي والأجواء الحاقدة في البلاد، كلها جعلته لا ينام الليل ويعيش في كوابيس ويفتقد للثقة بالنفس، ولا يتمكن من العثور على عمل.

تخوفاً من اندلاع انتفاضة ثالثة بعد الضم الجيش الإسرائيلي يحتاط لــ"سيناريو حرب" في الضفة الغربية، رغم أنّ قيادة الجيش الإسرائيلي تشكو من إخفاء تفاصيل مخطط الضم عنها، فقد قررت إجراء "سيناريو حربي" تفحص فيه كيفية الرد على انفجار موجة احتجاج في الشارع الفلسطيني عموماً، وفي الضفة الغربية بشكل خاص، رداً على احتمال تنفيذ مخطط ضم الأراضي الفلسطينية في الشهر المقبل.