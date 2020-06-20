تدخل السعودية غداً الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت في 26 أيار الماضي. وتتيح المرحلة الثالثة رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر دعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

بدت شوارع دمشق أمس شبه خاوية، غداة تطبيق "قانون قيصر"، إذ أغلقت نسبة كبيرة من المحلات التجارية أبوابها، بينما خلت الأرصفة من تزاحم الأقدام.

أعلنت أنقرة عن خطط لتحويل إدلب إلى "منطقة آمنة"، وأكدت أنها ترى أن العقوبات على النظام السوري بموجب «قانون قيصر» الأميركي خاطئة إذا كان الهدف منها تقسيم سوريا وإقامة منطقة خاصة للأكراد.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده "تسعى إلى تحويل إدلب لمنطقة آمنة وإنه قد يتم إجراء ترتيبات جديدة وإعادة تمركز القوات التركية والاستخبارات الموجودة في نقاط المراقبة بإدلب".