الشرق/ تيريز القسيس صعب

تحت عنوان بعبدا ترد: الحوار ليس لتعويم العهد والهدف وطني إنقاذي لمنع الفتنة، كتبت أنه وعلى الرغم من كل التحليلات والتصاريح المؤيدة او المعارضة او المقاطعة للاجتماع الحواري الخميس المقبل في قصر بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن أروقة القصر استعدت لهذا الاجتماع، ووضعته في خانة “اللقاء الوطني وليس السياسي”، وأضافت أنه وبحسب ما أشارت إليه المعلومات أنّ الدافع الأساسي من دعوة الرئيس كل الأقطاب السياسيين هو التأكيد على الثوابت الوطنية التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، كما أهميّة تحصين الوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان سياسياً أو اقتصادياً، كما تحصين الوحدة بين اللبنانيين، وتأكيد على العيش المشترك، وقطع الطريق أمام أي استغلال لحوادث قد تحصل أو قد تخلق مضاعفات على الأرض، وذلك بعد التقارير الأمنية التي تناولها قادة الأجهزة الأمنية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والتي تحدثت عن "وجود مخطّط أو ممارسات يمكن أن تساهم في إعادة زرع الفتنة والانقسام بين اللبنانيين".

الشرق/ يحيى جابر

تناول ما آلت إليه الأوضاع في الداخل اللبناني، جراء جملة معطيات وتطورات، داخلية وخارجية (دولية واقليمية)، وقال بأن اللبنانيين باتوا تحت رحمة ما تراكم من قضايا وملفات، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي ناهيك عن المخاطر التي تهدده، ابتداءً من كورونا، إلى قانون قيصر، إلى حرب الدولار الاميركي على الليرة اللبنانية، وأضاف أنّ الخبراء الاقتصاديين والماليين، يؤكدون، "أنّ لبنان بات على مفترق بالغ الخطورة، وقد اقترب من الحضيض" كما ازدادت هشاشة الوضع السياسي، الأمر الذي حمل جملة أسئلة وتساؤلات حول ما إذا كانت السلطات المعنية، بكل مكوناتها، كما سائر القوى السياسية والحزبية والنقابية، ستكون قادرة على لملمة الأوضاع، والنأي بالبلد عن فوضى الشارع، التي يمكن أن تفرض وقائع، يصعب معها، على الأجهزة الأمنية المختصة، ضبطها وإعادتها إلى ما يجب أن تكون عليه.

اللواء/ ريمون ميشال هنود

قال إنّ الأطماع الاسرائيلية في لبنان مازالت متربّصة بموارده المائية والنفطية والغازية والغاية هي نهبها نهباً نهائياً، أما صفقة القرن فإنّ دخول مندرجاتها حيز التنفيذ يشترط تصفية تنظيمي "حزب الله" وحركة "حماس" لأنّهما بمقاومتهما يعيقان توطين الفلسطينيين في دول الشتات ويقفان حائط سد منيع أمام تصفية القضية الفلسطينية. وأعود وأذكر دوماً بأن المقاومة في لبنان لو بقيت ضمن إطار أحزاب جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، كانت واشنطن ستدرجها ضمن لائحتها السوداء التي تصنف كل من يقاوم بالإرهابي. مضيفاً أنّ المعضلة الأميركية ليست مع مقاومة لونها شيعي مدعومة مما تسميه بالخطر الفارسي، بل ما تبغيه واشنطن هو تصفية المقاومة إن كان لونها شيعياً أو شيوعياً أو قومياً كونها تعرقل انتصار المصالح الأمريكية، ولذلك ستبقى إسرائيل الكيان المزروع في قلب العالم العربي منذ العام 1948 صمام أمان بالنسبة لواشنطن يحاول أن يتيح لها تنفيذ مندرجات أجندتها بحذافيرها الكاملة.

الديار/علي ضاحي

تحدث عما علمت به "الديار" من مصادر واسعة الاطلاع في الشمال والبقاع وقال: إنّ ما يقارب من 53 عشيرة من عشائر النازحين السوريين الموزعين في كل لبنان شكّلوا مجلساً عشائرياً تحت مسمى "خيري" و"تعاضدي" وللنزعة الانسانية والاجتماعية وهذا التشكيل يتّخذ من الشمال اللبناني مقراً له، كما تؤكد أوساط عشائرية بقاعية لبنانية أنّ تشكيل أي مجلس أو جمعية أو أي تجمّع لا يمكن أن يتم بلا ترخيص مسبق أو علم وخبر، وهذا غير مسموح للنازحين السوريين. وما يتم اليوم في الشمال اللبناني خطير لكونه يؤسّس لتنظيم واسع يضم ما يقارب 200 ألف شخص بين رجال ونساء وأطفال، ومعظم رجال هذه العشائر السورية شرسون ومتمرسون في الصحراء ويجيدون استعمال السلاح وغالبية رجالهم من 15 لغاية الـ70 عاماً ويقاتلون بشراسة، علماً أن معظمهم خدم في الجيش السوري كمجندين ومنهم منشق عن الجيش السوري وعن النظام السوري ومعارضين له. وتلمّح الأوساط الى هناك معلومات يتم التدقيق فيها حول الجهة التي تقف وراء تنظيم هذه العشائر وتتردد الكثير من الفرضيات منها أنّ المعارضة السورية تقف وراء الأمر بتكليف أميركي، وأيضاً المخابرات التركية وجهاز عربي خليجي آخر!