روسيا اليوم

بوتين: الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف في ظل الظروف الصعبة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال جائحة كورونا أثبتت قدرتها على التكيف بسرعة والعمل بسلاسة في ظل الظروف الصعبة. وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا. وأوضح بوتين خلال الاجتماع قائلاً: "بشكل عام، أثبت اقتصادنا وجميع روابطه الرئيسية وبنيته التحتية الحيوية أنها قادرة على التكيف بسرعة مع المخاطر الجديدة، والقدرة على تحمل الضغوطات والعمل دون فشل في الظروف الصعبة". وأعرب عن تقديره لجميع الموظفين والمهندسين والعاملين والمدراء الذين واصلوا عملهم خلال هذه الفترة (أزمة كورونا)، وقاموا بتفيذ المهام الأساسية للحياة، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية.

كذلك أشاد الرئيس الروسي بالعاملين في القطاع الزراعي، الذين استطاعوا تأمين إمدادات مستقرة من المواد الغذائية خلال فترة جائحة كورونا ومنع حدوث ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية. وتعرض الاقتصاد الروسي لضغوطات بسبب جائحة كورونا، ووفقا لتقديرات البنك المركزي الروسي فإن الاقتصاد الروسي سيتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4%-6%.

روسيا اليوم

"معاريف": قلق إسرائيلي لإدراج واشنطن السلطة الفلسطينية بين الحكومات المعترف بها

أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى قلق المسؤولين الإسرائيليين بعد تصنيف الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية، حكومة. وذكرت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية أدرجت السلطة الفلسطينية على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، مثل أي دولة أخرى في العالم. ووفقاً للصحيفة، فإن مجرد ظهور السلطة سواء بتعريفها كدولة أو حكومة، بين الدول الأخرى على القائمة يشكل سابقة وحالة قلق في إسرائيل، معتبرة ما يجري أنه تشديد للهجة المناهضة لتل أبيب، عشية اقتراب موعد تنفيذ عملية الضم، والتي يبدو أن الإدارة الأمريكية تتراجع عنها. وحسب الصحيفة، فإنه يتم تحديث هذه القائمة ونشرها في الولايات المتحدة كل عام، وفقا لطلب الكونغرس، ويشمل تصنيف الشفافية في إدارة الشؤون المالية 141 دولة في العالم تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة.