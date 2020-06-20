الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية ودعا إلى التعاون البناء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزيرا المالية غازي وزني والبيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، نواب حاكم مصرف لبنان، مستشار رئيس الجمهورية، مستشارا رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس جمعية المصارف وأمين سر الجمعية. وفي مستهل الجلسة، أكد الرئيس دياب أن "الجميع في مركب واحد"، داعياً إلى "التعاون البناء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول"، وقال: "إن ما يجري في لجنة المال والموازنة من نقاش هو أمر جيد لفهم المقاربات وتبني المعالجات". وشدد على أن "الجو هو جو تعاون بين الجميع. وأبلغ رئيس الحكومة المجتمعين "أنه سيتم الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريبا". من جهته، أشاد وفد جمعية المصارف بـ"جرأة الحكومة في التعامل مع الواقع المالي".

وكالة أنباء رويترز

مسؤول: تركيا على أهبة الاستعداد للبدء سريعاً في إعادة إعمار ليبيا

قال مسؤول تركي كبير إن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا التي تنهشها الصراعات، وذلك بعد أن زار كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية. وساعد الدعم التركي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على تحويل مسار الحرب وإجهاض الهجوم الذي شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على مدى 14 شهراً للسيطرة على العاصمة طرابلس. واجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة الوفاق في محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا ردت بالشكل المناسب على تهديد كورونا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده استجابت بالشكل المناسب لتهديد وباء كورونا المستجد بفضل النهج الموحد. وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع ممثلين من مختلف قطاعات الاقتصاد التي واجهت عواقب الجائحة: "يمكننا أن نقول الآن هذا بالفعل، بأننا استجبنا بشكل مناسب لخطر الوباء وذلك بفضل جهود المجتمع الموحدة، ونظام الرعاية الصحية، والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني". أعود وأكرر نحن تمكنا من الاستجابة بهذا الشكل، لأنه في اللحظة الحاسمة تمكنا من الاعتماد على قاعدتنا التكنولوجية والإنتاجية.

وكالة أنباء شينخوا

خبراء صينيون يشاركون تجربة مكافحة كوفيد-19 مع نظرائهم الإيطاليين

عقد خبراء من منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين وإيطاليا مؤتمرا عبر الفيديو حول الوقاية والسيطرة على كوفيد-19، حيث تبادل أطباء محليون في نينغشيا التجارب الصينية وإجراءات مكافحة الوباء مع نظرائهم الإيطاليين. وشارك في المؤتمر خبراء من المستشفى العام بجامعة نينغشيا الطبية ومركز للصحة العامة في العاصمة الإيطالية (ايه أس ال روما 1). وقدم الخبراء الصينيون مقدمة تفصيلية عن تدابير الوقاية والسيطرة المستخدمة في المستشفيات، مع التركيز على السيطرة على التجمعات، والتحقيقات الوبائية وتحسين إدارة العمليات. وتبادل الجانبان وجهات النظر في مجالات مثل أساليب التشخيص وخيارات العلاج السريري وتأثير كوفيد-19 على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. وقال أنجيلو تانيسي، مدير المركز، إن المؤتمر قدم تجربة قيمة للتشخيص والعلاج السريري لكوفيد-19 والوقاية الشاملة من الوباء ومكافحته في إيطاليا.