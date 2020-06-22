الجمهورية 22/6/2020

العالم ينتظر أفظع من "كورونا"

كشف محللون أنّ هناك فرصة بنسبة واحد من ثلاثة بأن يتعرض العالم لأزمة ضخمة أسوأ من جائحة كورونا، من شأنها أن تؤثر على الناس، في السنوات العشر المقبلة. وتكهّن البحث المخيف من "دويتشه بنك" بأن هناك فرصة بنسبة ش33% لحدوث واحدة من 4 كوارث.

ويقولون، إنه من الممكن وقوع إما جائحة إنفلونزا كبيرة تقتل أكثر من مليوني شخص، أو انفجار بركاني كارثي عالمياً، أو انفجار شمسي كبير، أو حرب عالمية.