TL

لم تتضح بعد خريطة المشاركين في اللقاء الوطني الذي يستعد قصر بعبدا لاستضافته يوم الخميس، والذي يفترض أن يشكل مساحة نقاش في القضايا الوطنية الأساسية، المتصلة بوأد الفتنة وتعزيز السلم الأهلي، لا سيما بعد تطورات طرابلس وبيروت الأخيرة. وفيما يعقد رؤساء الحكومات السابقون اجتماعاً غداً، لتحديد الموقف مع ميل لعدم الحضور، اعتبر البطريرك الراعي أن دعوة رئيس الجمهورية للقاء وطني في هذا الظرف الخطير واجب وطني، والدعوة مشرّفة لمن توجه إليه.

المنار

خلال ساعات قليلة، عاد فيروس كورونا إلى الواجهة متصدراً بإحدى وخمسين إصابة سجلتها وزارة الصحة في أقضية مختلفة، أغلبهم من الوافدين المعنيين بالتزام الحجر منعاً لتمدد الجائحة، وحفظاً لاستعدادات فتح أبواب المطار في الأول من تموز المقبل، كما أكد وزير الصحة. في التدابير، اكتشاف ثماني حالات في أحد أحياء الغبيري في الضاحية الجنوبية، اختبر جهوزية الفرق الطبية لاحتواء الانتشار وفرض إجراءات العزل والإقفال.

nbn

في السياسة تفرج القوى النيابية والحزبية المدعوة إلى اللقاء الوطني الذي يستضيفه قصر بعبدا الخميس، عن مواقفها اعتباراً من يوم غد.

mtv

لبنان، في الأسبوع الطالع، أمام تحديين أساسيين: سياسي واقتصادي- مالي. التحدي الأول يتمثل باللقاء الحواري في قصر بعبدا. فهل ينعقد اللقاء أم يؤجل؟ مصدر السؤال التشكيكي مزدوج، يتمثل أولاً بموقف الرؤساء السابقين للحكومة. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن هؤلاء يتجهون في الاجتماع الذي يعقدونه في الساعات المقبلة إلى إصدار بيان يعلنون فيه عدم المشاركة في اللقاء، ما يؤدي إلى إفقاد الحوار ميثاقيته المذهبية. أما المصدر الثاني للتشكيك، فالعظة اللافتة للبطريرك الراعي اليوم، وقد دعا فيها، وإن بشكل غير مباشر، إلى تأجيل اللقاء بهدف الذهاب إلى جوهر المشكلة، وتحديداً لإعداد وثيقة ترسم خريطة طريق للخلاص.

NTV

في أول نهار يعقب الانفتاح العام وكسر التباعد الاجتماعي وعودة حياة السهر، مع "أخذ نفس أرغيلة"، قفز معدل الكورونا في لبنان ليسجل واحدة وخمسين إصابة دفعة واحدة، وكانت لمنطقة الغبيري النسبة الأوفر حيث سجلت فيها اثنتا عشرة إصابة، ليعود مجموع الحالات الألف والخمسمئة ويذكرنا بأننا ما زلنا بين أيدي وباء يخطف الأنفاس، وفيروس رئوي حصد في العالم ما لم تنتزعه حروب عالمية كبرى، وأنه يتحكم في مصائر ودول وأرواح واقتصاديات.

OTV

ومن علامات الصمود لبنانياً، تكريس الوحدة الوطنية في مواجهة الظروف الصعبة خارجياً وداخلياً، التي تتجسّد يومياً بمعاناة اجتماعية أكبر، جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية. ولعل في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الخميس المقبل، مدخلاً إلى بلورة صورة جامعة، ولو حول أساسيات الإنقاذ، الذي يبقى من مسؤولية الجميع.

LBC

اللبنانيون عالقون في لعبة أرقام بين عدد إصابات كورونا وحجم الخسائر المالية. رقم إصابات كورونا اليوم مخيف: إحدى وخمسون إصابة، وهو رقم مرتفع جداً خصوصا أنه يأتي يوم فتح البلد. اليوم العدد كبير، وكبير جداً لكن لا تعبئة عامة ولا إقفال بل على العكس من ذلك: المطار يستعد لإعادة الفتح، المطاعم والملاهي والمولات والمسابح وسائر القطاعات فتحت، فغداً البلد أمام تحدٍ جديد: إصابات مرتفعة وبلد مفتوح.

الميادين

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني ​اللواء​ حسن سلامي أن "نطاق ​الثورة​ الإيرانية امتد اليوم إلى الكثير من الأراضي الإسلامية وحتى غير الإسلامية، وبذات القدر الذي تنامت فيه الثورة وبلغت الكمال فإن أعداءنا باتوا يشعرون بالخطر ويبذلون أقصى جهودهم لتبديل كل أمور ​الحياة​ للشعب الإيراني وتحويلها إلى ساحة حرب".

الجزيرة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انه "سيعلن قيوداً جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأميركيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة ​فيروس كورونا​".

العربية

أشار ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ إلى "أننا تعلّمنا الدرس من هجوم ريدينغ وسنقوم بالإجراءات الضرورية لمنع التكرار"، وذلك بعد أن أعلنت ​الشرطة البريطانية​ مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة مساء السبت إثر تعرّضهم للطعن بسكّين في متنزّه عام في مدينة ريدينغ (60 كلم غرب لندن)، مشيرة إلى أنّها اعتقلت المهاجم المفترض، ولاحقاً أعلنت الشرطة حادث الطعن في ريدينج "عملاً إرهابياً".