لبنان الحر

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه مِن أجل ضمانة حصول المشاركة في هذا اللِّقاء الوطنيّ ونجاحه، ينبغي المجيء إليه بهدف تأكيد وحدة لبنان وحياده، و​تحقيق​ اللَّامركزيَّة الموسَّعة، وصيانة مرجعيَّة الدَّولة الشَّرعيَّة بجميع مؤسَّساتها.

صوت لبنان

أكدت وزيرة العمل لميا يمين أن الحكومة منكبّة على معالجة الوضع المالي على الرغم من أنها غير مسؤولة عما وصل إليه سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وهي لن تتهرّب من مسؤولياتها.

radio orient

استقبل عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني في مكتبه في المحمّرة، زميله في الكتلة النائب عثمان علم الدين على رأس وفد من المنية.

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "دقة المرحلة وخطورتها على لبنان والمنطقة تتطلب استنفاراً وطنياً بعيداً عن التباينات والاختلافات بين المكوّنات السياسية.

صوت المدى

قال النائب نعمة افرام إننا وصلنا إلى "آخر الطريق" وتأخرنا عشرات السنوات في تخفيض قوّة الليرة اللبنانيّة والصادرات ازدادت بنسبة 40% منذ بداية الأزمة، الصناعة اللبنانية ستفاجئ الجميع و"نشكر الله" أنّ الأزمة وقعت الآن وليس بعد سنتين ولبنان مُهدَّد بالتحوّل إلى فنزويلا بعد سنة ونصف.