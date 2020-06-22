اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الثورة الإيرانية تتوسّع تدريجياً وتأخذ عمقاً أكبر، و"أننا اليوم في ذروة الحرب الشاملة والضروس مع الأعداء وأن "العدو لم يعد يفكر بشن حرب عسكرية على إيران بسبب استعدادها وقدرتها الدفاعية المتنامية".

رفض المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، انتقادات لجنة أميركية، لعمليات "مخلب النمر"، و"مخلب النسر" للجيش التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن نشر وحدات إضافية من القوات الخاصة في العراق ضمن عملية "مخلب النمر".

أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس استعداد بلاده للرد على أي خطوات من قبل تركيا، مهدداً بـ"حرق من يضع قدمه" على الأراضي اليونانية.

أكد مسؤول أفغاني أن مقاتلي حركة "طالبان"، اختطفوا حوالي 30 مدنياً وسط البلاد على مدار الأسبوع الأخير، وسط مساعٍ لبدء محادثات سلام. وأضاف: "المقاتلون أفرجوا عن حوالي 26 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وقيادات عشائرية تتوسط للإفراج عن الباقين".

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن هوية منفذ الهجوم بسكين الذي خلّف ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين بجروح خطيرة في متنزه بمدينة ريدنغ والرجل الذي تم اعتقاله في موقع الهجوم هو لاجئ ليبي في الـ25 من العمر ويدعى خيري سعد الله وقد فرّ من الحرب في ليبيا، وصنّفت الشرطة البريطانية عملية الطعن بأنها هجوم إرهابي.

قال المستشار التجاري للإدارة الأميركية بيتر نافارو، إن ادعاءات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون حول طلب ترامب مساعدة السلطات الصينية له في الفوز في الانتخابات "سخيفة"، مشيراً إلى أن ترامب هو "الرئيس الأميركي الأكثر صرامة تجاه الصين" وأضاف: "لم أسمع ذلك أبداً، وأنا كنت في تلك الغرفة". وقال إن بولتون "يجب أن يدفع ثمناً" لتعريض الأمن القومي الأميركي للخطر من خلال نشر كتابه.

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جذب العدد المنشود من مؤيديه إلى أول تجمع انتخابي أجراه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، على خلفية تشخيص إصابات بالوباء بين منظمي الفعالية. ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف المقاعد في ملعب بنك أوكلاهوما (BOK) في مدينة تولسا كانت شاغرة على الرغم من جهود ترامب لتطمين مؤيديه والتقليل من خطر المشاركة في التجمّع. ودعا ترامب إلى اعتماد قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة عام واحد، على جريمة الحرق المتعمد للعلم الأمريكي.

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الحرب الوطنية العظمى، يمكن أن تؤثر سلباً على العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وقال زيلينسكي إن الاتحاد السوفيتي يتحمل المسؤولية على قدم المساواة مع ألمانيا الفاشية في اندلاع الحرب العالمية الثانية.

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن القيادة الأوكرانية ستقوم في نهاية المطاف بزيارة موسكو وأن ذلك مسألة وقت لا غير، لكننا سننتظر"

واصلت كوريا الشمالية إرسال مجموعات صغيرة من الجنود للمناطق الحدودية للقيام بإزالة الأحراش وصيانة الطرق، ما يثير المخاوف من إمكانية تنفيذها لتهديدها بالقيام بعمل عسكري ضد جارتها.

فشلت نقابات عمالية مطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ في الحصول على دعم كاف لتنظيم إضرابات ضد قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين، في ضربة لحركة الاحتجاج في المدينة التي تحكمها الصين.