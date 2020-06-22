أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، أن قواتها تعرّضت لهجوم عنيف شنه عناصر تنظيم "داعش" على مراكزها في منطقة الزلاية جنوبي محافظة صلاح الدين، وأنه تم إحباط الهجوم وقد سقط شهيد وجريحان.

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" السبت، تدمير 3 معسكرات لمسلحي التنظيم جنوب محافظة كركوك بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية، وأوضح بيان لقيادة التحالف، أن كل غارة جوية تتم "بناءً على طلب من حكومة العراق للمساعدة في تحقيق هزيمة دائمة لـ"داعش"، مشدداً على "مواصلة ملاحقة خلايا التنظيم"

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجّهاً جيش مصر بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد.

رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية تصريحات السيسي معتبرة إياها "إعلان حرب". وقالت "نذكّر الجميع بأن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها".

رحّب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتصريحات الرئيس المصري، وقال "جاءت بصدقها وشجاعتها لتعيد تاريخاً طويلاً من الأخوة والنضال بين الشعبين الشقيقين".

اعتبرت الإمارات أن الدعم العربي الكبير لكلمة السيسي بخصوص ليبيا، مؤشر واضح على رفض العالم العربي لاستباحة سيادة بلدانه من قبل الدول الإقليمية.

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري في اتصال هاتفي، استحالة الحسم العسكري في ليبيا، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء الحوار بين الأطراف الليبية، وعبّرا عن قلق عميق إزاء المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيّدا ضرورة تفعيل جهود "الرباعية الدولية" تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع أبرز الدول العربية بما يصب في مصلحة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن العريف مصطفى زنادة قُتل باشتباك مع جماعة إرهابية مسلّحة، مضيفة أن "كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قد اتُخذت لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة المجرمين". وكتب الرئيس الجزائري "لن تذهب دماء مصطفى ومن سبقوه سدى وسنقضي معاً بحول الله على بقايا الإرهاب.