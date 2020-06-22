النهار/ رضوان عقيل

اعتبر أن انعقاد لقاء بعبدا المنتظر سيشكل امتحاناً للعلاقات غير المستقرة بين القوى السياسية ولا سيما بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره الذي يمثله النائب جبران باسيل مع المكونات السنية وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري، وصولاً إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وقال إن دوائر رئاسة الجمهورية مستعدة لكل الخيارات وهي تعكس أن دعوة رئيس البلاد صادقة من أجل تحقيق الإنقاذ والابتعاد عن الفتنة وما يهدد الاستقرار الداخلي أمنياً واجتماعياً ومالياً.

الجمهورية/ عماد مرمل

توقع أن يُحسم خلال الساعات المقبلة مصير اللقاء الوطني الموسّع المفترض عقده في قصر بعبدا الخميس المقبل، لافتاً إلى أنه المطلوب في حسابات بعبدا أن تشارك مكونات المعارضة بتلاوينها الأساسية في اللقاء كي يكتسب بعده الوطني الضروري، مشيراً الى أنه إذا أتى رد الرئيس سعد الحريري سلبياً حيال المشاركة فإن الرئيس ميشال عون سيرجئ اجتماع بعبدا، لأن المراد منه أصلاً أن يبحث في الحلول لا أن يصبح في حد ذاته مشكلة إضافية. ونقل عن مصادر قريبة من بعبدا قولها إن الكرة الآن في ملعب المدعوين الى اللقاء الوطني خصوصاً الحريري.

اللواء/ غاصب المختار

تناول الأوضاع الراهنة في البلاد وقال إنّ البلاد دخلت مرحلة استحقاقات متعدّدة على الحكم والحكومة التعامل معها بروية وحكمة وقدرة على الإنجاز خلال فترة قصيرة، لا سيما لجهة استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع حول خطّة التعافي المالي للحكومة، وحول التعامل مع عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، وحول موضوع التوجّه نحو دول الشرق بهدف الدعم الاقتصادي، إضافةً إلى التعامل مع الوضع المصرفي بعد الفوضى التي سبّبتها إجراءات مصرف لبنان والصيارفة في التعامل مع أزمة الدولار، إضافةً إلى التعامل مع دعوة الحوار الوطني الموسع التي تُعقد الخميس في القصر الجمهوري.

نداء الوطن/ماجدة عازار

قالت إنّ وجهة الرصد تتّجه نحو قصر بعبدا مُجدّداً هذا الأسبوع، بسبب موعد انعقاد اللقاء الوطني الخميس، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون في انتظار الأجوبة الرسمية على الدعوات التي تبلّغها المدعوون، والمُتوقّع أن تتبلور بدءاً من اليوم، في اعتبار أن معظم الكتل النيابية ستجتمع بين اليوم والغد، وفي مقدّمها كتلة "المستقبل" النيابية، علماً أن معظم المـدعوين استمهـــلوا الإجابة.