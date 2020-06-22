The Guardian

براد بارسكايل يواجه غضب ترامب بعد فشل التجمّع الانتخابي احتفالاً بعودة الرئيس إلى تولسا

تعرّض مدير حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب، براد بارسكال، لضغوط يوم الأحد بعد أن ادعى أن مئات الآلاف من الأشخاص قد تقدموا للحصول على تذاكر للمشاركة بعودة الرئيس إلى مسار الحملة في تولسا، ليتبيّن في وقت لاحق أن التجمّع لم يجذب إلا أعداداً قليلة من المؤيدين. وذكرت شبكة سي إن إن أن ابنة الرئيس وصهره، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر كانا "غاضبان" إذ أن بارسكال كان قد وعد بحشد جماهير ضخمة. وزعم ترامب بدوره أيضاً هذا الأسبوع أن أكثر من مليون شخص أرادوا المشاركة بمسيرته.

The Guardian

اعتقال مواطن ليبي بعد حادثة الطعن في منطقة "ريدينغ" في المملكة المتحدة وهو معروف من قبل الأجهزة الأمنية

ظهر يوم الأحد أن المشتبه به في هجوم إرهابي أدى إلى مقتل مدرّس وشخصين آخرين في منطقة ريدينغ معروف لدى الأجهزة الأمنية البريطانية والسلطات الأخرى. وقالت مصادر لصحيفة "غارديان" إن خيري سعد الله، اللاجئ الليبي البالغ من العمر 25 عاماً المحتجز بسبب تنفيذه هجوم الطعن في حديقة ريدينغ، كان مراقباً من قبل جهاز استخباراتي بريطاني في منتصف العام الماضي. وكان سعد الله قيد التحقيق كشخص يمكن أن يسافر إلى الخارج "لأسباب متطرفة"، لكن المصادر أشارت إلى أن التحقيق أغلق بسرعة نسبياً حينها من دون اتخاذ أي إجراء لأنه لم يتم تحديد تهديد حقيقي أو خطر فوري. وقالت المصادر إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن سعد الله كان يعاني من مشكلات نفسية. وألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بدء حملة جديدة ضد الإرهابيين المشتبه بهم عندما قال إن الحكومة مستعدة للعمل على أي دروس يمكن أن يتم تعلّمها من المأساة. وندد رئيس الوزراء وشخصيات عامة بارزة أخرى بالعنف وأعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا.

روسيا اليوم

"رويترز": ترامب يقول إنه يدرس عقد لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الأحد، إنه سيدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو. وأفادت وكالة "رويترز" بأن ترامب ألمح إلى إمكانية مراجعة موقفه تجاه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، وعدم الاعتراف به كزعيم للبلاد. وفي جوابه عن سؤال لموقع Axios حول إمكانية عقد لقاء مع مادورو، قال ترامب: "قد أفكر في هذا الأمر... مادورو يرغب في مقابلتي. وأنا لا أعترض على أي لقاءات"، قبل أن يضيف: "ولكن حتى هذه اللحظة، كان جوابي الرفض".