الوكالة الوطنية للإعلام

يمين: الحكومة لن تتهرب من مسؤولياتها

شددت وزيرة العمل لميا يمين، على أن "الحكومة منكبّة على معالجة الوضع المالي، رغم أنها غير مسؤولة عما وصل إليه سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وهي لن تتهرب من مسؤولياتها"، مشيرة الى أن "الخطة الاقتصادية والمالية ترتكز على التمويل الخارجي، من هنا أهمية أي حوار لتوحيد وجهات النظر والسير بالمفاوضات لنتيجة أفضل". ولفتت في حديث عبر "صوت كل لبنان"، إلى أن "رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، مع كل مبادرة تصب في مصلحة الوطن، في انتظار جدول أعمال لقاء بعبدا وما سينتج عنه من توصيات.

وكالة أنباء رويترز

السيسي: مصر ملتزمة بحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة الإثيوبي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية لحل أزمتها مع إثيوبيا حول بناء سد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، وذلك في تعليقه على تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وتوقفت المحادثات مرة أخرى يوم الأربعاء، لكن هذه المرة قبل حوالي أسبوعين فقط من البدء المتوقع لملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وهذا السد هو المحور الرئيسي في مسعى إثيوبيا لأن تكون أكبر بلد مصدّر للطاقة في أفريقيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

أعلنت شرطة مينيابوليس الأميركية، اليوم الأحد، مقتل رجل وإصابة 11 شخصاً آخرين بجروح ناتجة عن طلقات نارية في حادثة على طريق هينيبين، وقالت إن الـ11 ليس لديهم إصابات تهدد الحياة. وقالت الشرطة على حسابها الرسمي على تويتر إن عدة أشخاص أطلقوا النار في منطقة 2900 وطالبت من السكان الابتعاد عن هذه المنطقة. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أظهرت الصور التي تم بثها مباشرة على فيسبوك شخصاً واحداً على الأقل يرقد على الرصيف بينما يتجمع العشرات حوله بعضهم يصرخ طلباً للمساعدة الطبية. وبدا أن لقطات أخرى تظهر نوافذ محطمة وسيارات شرطة في مكان الحادث.