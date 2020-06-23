الجزيرة - السعودية

المملكة تطبّق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه صادراتها ووارداتها

قالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية: "إن المملكة العربية السعودية ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبّق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة إليها، التي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداء من يوم الأربعاء 1 يوليو 2020م".

أخبار الخليج - البحرين

البحرين استقطبت استثمارات بأكثر من 942 مليون دولار في 2019

استقطبت مملكة البحرين استثمارات مباشرة بقيمة 942 مليون دولار أمريكي في عام 2019، وذلك بحسب النسخة الأحدث من تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وقد شمل التقرير رصداً لتدفقات الاستثمارات العالمية إلى جانب تحليل اتجاهات التجارة ودور السياسات التي تتبعها الحكومات في تعزيز التجارة الدولية. عالمياً، رصد التقرير أن تدفق الاستثمار المباشر حول العالم بلغ 1.450 تريليون دولار، بما يعادل 1.76 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي عالمياً.

الدستور الأردنية - الأردن

الصفدي يدعو لاطلاق تحرك دولي لمنع تنفيذ "قرار الضم"

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً الخطر الذي سيمثله تنفيذ قرار إسرائيل على تحقيق السلام العادل والشامل، وأكد الصفدي ضرورة اطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.