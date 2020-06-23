النهار/ ابراهيم بيرم

عرض لوجود اقتناع لدى حزب الله بأن معركة السباق إلى الرئاسة الأولى في لبنان قد فتحت أبوابها تلقائياً منذ فترة وصار من الصعب تأجيلها، وإن جزءاً أساسياً من هذه السخونة الحاصلة والاحتدام الكلامي الذي سجل في الآونة الأخيرة يرتبط بشكل وثيق بهذا السباق وبموجباته وتشعباته. ولفت نقلاً عن مصادره أن حزب الله يبدي استعداده لنقاش هادئ وعميق لموضوع الاستحقاق الرئاسي باعتباره موضوعاً وطنياً بامتياز.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إن أزمة المازوت بدأت تطال قطاعات حيوية. حتى في السوق السوداء يصعب إيجاد المازوت بأقل من 18 ألف ليرة، في ظل إجراءات خجولة لضبط المخالفات. مخزون منشآت النفط شارف على النفاد. المشكلة الأساس أن مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات، ولا حلول في الأفق طالما أنه يُصرّ على الاستنساب. مع ذلك، فإن نهاية الشهر قد تحمل بعض الحلحلة، بوصول باخرتين جديدتين. إلى ذلك الحين، فإن أسبوعاً صعباً ينتظر اللبنانيين.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن الحل في لبنان لا يكون إلا بالإصلاح قائلاً إن الرئيسين ميشال عون وحسان دياب يلعبان آخر أوراقهم قبل بلوغ الاستحقاق الأخير، الإنقاذ أو الانهيار، متسائلاً هل الفساد الذي يدفع بلبنان إلى الانهيار؟

الديار/ صونيا رزق

تناولت العلاقة التي تربط الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع القادة السياسيين، لافتًا أن حزب الله سيبقى حذراً من جنبلاط، لكن بالتأكيد سيجري إحياء للتواصل، لتجنّب الصراع مع أي طرف داخلي لبناني. ونقلت عن مصادر سياسية توقعها حضور النائب وليد جنبلاط للقاء المرتقب مع حزب الله وإذا لم يتمكن من الحضور سينوب عنه الوزير السابق غازي العريضي.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن الحوار الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له هدفين أساسيين، الأوّل لإظهار فخامة الرئيس العماد ميشال عون بأنه ما يزال جامعاً للبنانيين على كافة انتماءاتهم وتوجهاتهم ومرجعاً لهم، والثاني محاولة الحصول على تغطية وطنية شاملة لممارسات الفريق الرئاسي والحكومة.

نداء الوطن/الآن سركيس

كشف عن وصول رئاسل تحذير أميركية للحكومة تفيد بأن واشنطن لن تسمح لحكومة الرئيس حسان دياب لأن تأخذ لبنان الى الصف المعادي لها.