الوكالة الوطنية للإعلام

اللقاء التشاوري: لقاء بعبدا سياسي ووطني لا صفة دستورية له تستوجب إقحام الميثاقية كمعيار

عقد "اللقاء التشاوري" للنواب السنة المستقلين اجتماعه الدوري، في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وبحضور الوزير السابق حسن مراد، تداول خلاله المجتمعون، حسب بيان، في "أبرز الأجواء السياسية التي رافقت الدعوة إلى انعقاد لقاء وطني موسع في بعبدا، الذي من المفترض ان يكون أولاً وأخيراً محاولة لتوحيد المواقف بين الأطراف السياسية تجاه التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان".

وكالة أنباء رويترز

سفير السعودية لليمن: اتفاق حكومة اليمن والانفصاليين على هدنة وبدء محادثات

قال سفير السعودية لدى اليمن إن الحكومة اليمنية والقوات الانفصالية الجنوبية اتفقتا على وقف إطلاق النار وتعتزمان بدء محادثات في السعودية بشأن تنفيذ اتفاق سلام. وقال السفير محمد الجابر: "استجابت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مبعوث ترامب ينتقد الصين لعدم حضورها المحادثات النووية الأمريكية الروسية

انتقد المبعوث الرئاسي الأمريكي للحد من الأسلحة مارشال بيلينجسليا، الصين لعدم حضورها المحادثات النووية الروسية الأمريكية التي بدأت بفيينا في وقت سابق اليوم الاثنين. وقال بيلينجسليا قبيل المحادثات "الصين لا تظهر. بكين ما زالت مختبئة بشأن بنائها النووي المتعطل، وأشياء أخرى كثيرة، سنمضي قدماً مع روسيا، على الرغم من ذلك".