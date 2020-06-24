TL

على الأرجح إنها حالة إنكار يعيشها غالبية اللبنانيين حيال ما يحصل على جبهة الدولار في موازاة مسار مستهجن لعدم نجاعة العمل الواجب من المعنيين في أن يؤدي الى تأمين كرامة عيش اللبنانيين الذين كانوا موعودين بالإزدهار ونحن ننقل هنا، لسان حال جزء كبير من الملأ.

المنار

أزمة متفاقمة في شتى القطاعات، والمشترك بينها السوق السوداء واصحاب القلوب السوداء، أي المحتكرون المحركون لزيادة الضغط على المواطن وعلى السوق وعلى الاقتصاد المنهوب ثم المغلوب على امره بدولار مرعي الاجراء.

nbn

بعد ما برزت إلى العلن مخاوف جدية وحالات غضب واستياء في الأوساط النقابية والشعبية إثر اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والقمح اعتباراً من آب المقبل تم التراجع جزئياً بإعلان وزيري الطاقة والاقتصاد عن عدم رفع الحكومة دعمها للمازوت.

mtv

قبل أن يتحول لقاء بعبدا الخميس لقاء ثنائياً أو ثلاثياً او سداسياً، يجمع من بقي من أهل الصف الواحد المنضوين تحت راية السلطة، وعددهم بات ضئيلا. قبل أن يتحول اللقاء الى مؤشر مقلق جدا على تحلل الدولة ومكوناتها السياسية، لا بد من التوقف عند اسباب فشل هذا اللقاء.

NTV

على مرمى يومين من خميس الصعود إلى بعبدا فرنجية اعتذر آل الجميل لن يشاركوا لقاء في غير مكانه التشاوري أفضى إلى إيفاد كرامي ممثلا ودوائر القصر ماضية في الاستعدادات إنقاذ بمن حضر.. أما الغائبون فملائكتهم حاضرة من خلال شراكتهم في كل جرم سياسي ومالي اقتصادي مسبق.

OTV

"دوائر القصر الجمهوري تواصل التحضيرات لانعقاد اللقاء الوطني بعد غد الخميس، والذي دعا إليه الرئيس عون بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين، والتي كادت ان تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".

LBC

أضيفت إلى أزمات البلد، أزمة عدم المشاركة في طاولة حوار بعبدا، وعدم المشاركة هذه ستؤجج الصراع، المحتدم أصلاً بين قصر بعبدا وبيت الوسط.. بعبدا ردت على مقاطعة بيت الوسط، فحمّلت المقاطعين "المسؤولية بالدرجة الأولى عن أحداث قد تحرك الفتنة"، وهذا ما نقله زوار رئيس الجمهورية عنه حيث قال: "بتغيبهم لا يعطلون اللقاء، أنا دعوتهم فلماذا لم يأتوا؟".

الميادين

أعلن ​وزير الخارجية​ ​البريطاني​ ​دومينيك راب​، في بيان، أنه "يدين الهجمات الأخيرة التي شنها ​الحوثيون​ على ​السعودية​ وهجماتهم المستمرة داخل ​اليمن​ التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار ​السلام​، ومع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا​، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها ​الأمم المتحدة​ بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

الجزيرة

يعتقد مسؤولو الصحة في كوريا الجنوبية أن البلد يشهد حالياً موجة ثانية من انتشار فيروس ‏كورونا، على الرغم من أن الأرقام المسجلة متدنية نسبيا.‏

ويُنظر إلى كوريا الجنوبية على أنها كانت بمثابة قصة نجاح في التعامل مع مرض كوفيد-19، ‏بيد أنها تتوقع الآن استمرار الوباء لعدة شهور.‏

العربية

أعتبر ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المساهمات ​الصين​ية في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، صغيرة جداً وتافهة، إذا تم مقارنتها بالخسائر المادية والبشرية لعدم كشفها للحقائق، ومساهمات الصين وما يطلق عليه "الكيانات الخاصة الصينية" في مكافحة كورونا مع الدول الأفريقية لا تذكر".