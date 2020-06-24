لبنان الحر

استقبل محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه في السرايا الحكومية، القائد العام لقوات "اليونيفل" في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول يرافقه مسؤول مكتب الشؤون المدنية في "اليونيفيل" الباقر ادم، في حضور رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العقيد علي اسماعيل. وتناول البحث دور "اليونيفيل" في الجنوب.

صوت لبنان

أكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن "الحكومة ليست بصدد رفع الدعم عن المحروقات وكمية المازوت التي تستلمها منشآت النفط توزع بالكامل وسيصل باخرتين خلال الأسبوعين". وقال في مؤتمر مشترك مع وزير الاقتصاد راوول نعمة: "هناك إستهلاك زائد للمولدات والمفترض من شركات التوزيع أن تسلم بعد للمستشفيات وغيرها".

radio orient

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ بعد ظهر، وفداً من الجبهة الديموقراطية لتحرير ​فلسطين​ ضم السادة: ​علي فيصل​، عدنان يوسف، ​فتحي كليب​، خالدات حسن وسهيل الناطور، في حضور مستشار رئيس ​الحكومة​ حسين قعفراني.

اذاعة النور

نقلت إحدى القنوات عن زوار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، أنّ "موعد ​اللقاء الوطني​ قائم بموعده الساعة 12 بعد غد الخميس، ومَن يقاطعه فهذا قراره وليتحمّل مسؤوليّة تغيّبه".

صوت المدى

اعتبر تكتل لبنان القوي ان دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد لقاء وطني تشكّل ‏فرصة مؤاتية لطرح المسائل الاساسية المتصلة بالدولة واستقرارها وحماية سلمها الأهلي. ‏وأسف التكتل لاعتذار البعض عن عدم الحضور وإصدار أحكام سلبية مسبقة على اللقاء بدل ‏التفكير الإيجابي في امكانية استنباط الحلول لأزماتنا المتراكمة‏.