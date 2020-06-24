الأخبار/ هيام القصيفي

اعتبرت أن الإستحقاقات المصيرية الحالية، تعيد طرح الطائف من جانب رؤساء الحكومات السابقين، لتوجيه الحوار نحوه بدل البحث عن غطاء جامع لمشاريع العهد والحكومة المتعثرة.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أنه سواء إنعقد الحوار غداً في بعبدا أو تأجل لافرق، فالأسئلة الحقيقية ستبقى بين من ومن سيدور هذا الحوار وستوضع على الطاولة مشكلات البلد الحقيقية أن هناك صورة وبيان جاهزان مسحوبان من الأرشيف.

الديار/ صونيا رزق

عرضت لتخوف بكركي من هجرة مسيحية كبيرة بعد فتح المطار مطلع تموز مما يهدد الوجود المسيحي في لبنان بسبب الخلل الديموغرافي الذي يتصاعد يوماً بعد يوم. ونقلت عن رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا مخاوفه من خطر الهجرة اللبنانية ككل، مشدداً على أن يكون هذا الملف ضمن أولويات الحكومة.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر ان هناك خيطاً رفيعاً بين الانفراج الداخلي والانفجار الاجتماعي والاقتصادي، وبات لزاماً على المعنيين الامساك بهذا الخيط بكثير من التروي والمسؤولية تجنباً لوقوع الانفجار، والذهاب في اتجاه اتخاذ الاجراءات الجدية في المعالجات علّ ذلك يفتح الافق المقفل امام الانفراجات التي لا تبدو ملامحها قريبة. في حين تؤكد مصادر سياسية ان المنطقة بكاملها تقف على صفيح ساخن، وعلى لبنان ترتيب بيته الداخلي والعمل على الحد من تأثيرات ذلك على وضعه الداخلي، خصوصا وأن لبنان لم يعد اولوية على الاجندة الاقليمية والدولية، فالأنظار تتجه الى ما يجري في ليبيا، وما يحصل بين اثيوبيا والسودان، وما هو قائم في سوريا والعراق، وما هو مرتقب في فلسطين حيث تتحضر اسرائيل لضم الضفة الغربية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

اعتبرت إن الحوار المتوقع انعقاده غدًا في مأزق فلا انعقاده يمنع حقيقة الإنقسام العمودي الحاد بين الأفرقاء ولا إرجاؤه يغير في الوقائع.