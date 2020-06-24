The NewYork Times

تفجير انتحاري يستهدف قاعدة عسكرية تركية كبرى في الصومال

قال مسؤولون صوماليون إن شخصين قُتلا بعد أن فجر انتحاري متفجراته خارج أكبر قاعدة عسكرية تركية في مقديشو الثلاثاء في أحدث تذكير لمعاناة الصومال في مجال الحد من الهجمات الدموية التي تضرب البلاد منذ سنوات. الهجوم الذي يحمل بصمات حركة الشباب الإرهابية نُفذ قبل الساعة التاسعة صباحاً بينما كان المجندون يقفون بالصف للتطوّع في معسكر "تركسوم"، حيث يتم تدريب مئات الجنود الصوماليين ويجري تسجيل عشرات الجنود الجدد. وقالت السلطات إن الانتحاري تظاهر بأنه مجند محتمل، لكن عندما رفض الانصياع لأوامر الحراس قاموا بإطلاق النار عليه.

The NewYork Times

حاكم كوريا الشمالية يُبطل خطة عسكرية لنشر جنود على الحدود

أفادت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أبطل خططاً وضعه جيشه لاستئناف التدريبات ونشر المزيد من القوات بالقرب من الحدود المدججة بالسلاح مع كوريا الجنوبية، مستخدماً سلطته للتخفيف من حدة التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية يوم الاربعاء. لطالما كان تصعيد التوتر وخفضه جزءاً من النهج المعتمد في كوريا الشمالية لكسب نفوذ دبلوماسي ضد الخصوم الخارجيين. وجاء قرار كيم جونغ أون بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر والتي عرضت للخطر الانفراج الهش الذي شهدته شبه الجزيرة، مثل قطع خطوط الاتصالات مع الجنوب وتفجير مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين. كما رسم جيش الشمال "خطط عمل" يرجح أن تثير التوترات على طول الحدود وسعى للحصول على موافقة الزعيم كيم عليها.

روسيا اليوم

أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يدافعون عنها في مواجهة عقوبات أميركية

دافع أكثر من نصف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن هذه المؤسسة، رداً على تهديد أميركي بفرض عقوبات على موظفيها في وقت سابق من هذا الشهر. وفي بيان مشترك صاغته كوستاريكا وسويسرا، قالت 67 من أصل 123 دولة عضواً في المحكمة: "نعيد تأكيد دعمنا الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة". وأضاف البيان أن المحكمة "جزء لا يتجزأ" من النظام القضائي الدولي و"مؤسسة مركزية في مكافحة الإفلات من العقاب".

وتقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنها تعارض المحكمة الجنائية الدولية لأنها تخشى مما تصفها محاكمات ذات دوافع سياسية للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. وقبل أسبوعين، وقع ترامب على أمر تنفيذي يجيز تجميد الأصول وفرض قيود على سفر موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق في اتهامات موجهة إلى القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.