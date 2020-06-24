الوكالة الوطنية للإعلام

كتلة المستقبل: عدم المشاركة بلقاء بعبدا رسالة إعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الأوضاع

عقدت كتلة المستقبل النيابية، اجتماعاً في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري ونواب ووزراء التيار السابقين وتناول البحث خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد. بعد الاجتماع تلا النائب نزيه نجم بياناً اشار فيه إلى أن الكتلة "ثمنت عالياً الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا، كرسالة اعتراض على عجز الحكومة في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته.

وكالة أنباء رويترز

وزيرة: ألمانيا ستستخدم رئاستها للاتحاد الأوروبي للتوجه صوب تعاف اقتصادي صديق للبيئة

قالت وزيرة البيئة الألمانية إن ألمانيا ستستخدم رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي لتوجيه التكتل نحو تعاف اقتصادي من جائحة كوفيد-19 لا يسبب ضرراً للبيئة. وأضافت سفينيا شولتسه قبيل اجتماع مع وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي "يتعين علينا دائماً الإبقاء على الصورة الكبيرة في أذهاننا. تريد أوروبا أن تصبح أول قارة محايدة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050. هذا أكثر شيء ضروري يمكن أن نفعله لأجيال المستقبل". تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من تموز وسترأس الاجتماعات الوزارية للاتحاد حتى نهاية العام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: واقع جديد يتشكل في العالم بعد كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الآثار الاقتصادية جراء وباء كورونا المستجد لم يتم تقييمها بعد، ولكن من الواضح بالفعل أن واقعاً جديداً يتشكل في العالم.

قال بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، "العواقب، لم يتم بعد تقييم عمق هذه الأزمة. ولكن من الواضح بالفعل، أن واقعاً جديداً يتشكل في العالم. حيث تخضع عمليات العولمة والاندماج لاختبارات صعبة، وتختار الدول الرائدة الاستقلال الصناعي التكنولوجي، مدركة أنه في مسائل الأمن والتنمية حالياً وفي هذه الحالة، يمكننا الاعتماد بشكل أساسي على أنفسنا، على الإمكانات البشرية والعلمية".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق آخر قمر صناعي في نظام بيدو الملاحي

أطلقت الصين آخر قمر صناعي لنظام بيدو للملاحة عبر الاقمار الاصطناعية (بي دي إس) مما يمثل اكتمال نشر نظام الملاحة العالمي الخاص بالبلاد. وتم إطلاق القمر الصناعي، وهو رقم 55 في عائلة بيدو التي يشير اسمها إلى مجموعة "الدب الأكبر" النجمية حسب المصطلح باللغة الصينية، في الساعة 9:43 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت بكين، وتم إطلاقه إلى المدار المحدد مسبقاً بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وقال مركز الإطلاق إن عملية الإطلاق، وهي المهمة الـ336 التى تقوم بها صواريخ من سلسلة لونغ مارش، كانت " نجاحا كاملا ".