هكذا تُغيّر حرب اليمن المجتمع السعودي - أحمد ناجي – 18/6/2020

لا تنحصر انعكاسات حرب اليمن على المجتمع اليمني فحسب بل تطال أيضًا المجتمع السعودي الذي بات يتأثر بتطورات هذا النزاع وديناميكياته. فما يحصل على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وما وراءها، لم يُغيّر أحوال اليمنيين وحدهم وإنما السعوديين أيضًا، خصوصًا قاطني مناطق الحدود الجنوبية السعودية، إذ تغيرت حياتهم بشكل كبير من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل الحديث عن مفاوضات بين السعودية وحركة أنصار الله "الحوثيون"، والتي قد تقود إلى تفاهمات سياسية وعسكرية، ستظل مفاعيل هذه الأحداث تشغل حيزًا كبيرًا في التصور العام للمجتمع السعودي، حتى في مرحلة ما بعد الحرب.

إيران تشير إلى موقف متشدد من خلال تعزيز ترسانتها البحرية - فرزين نديمي – 18/6/2020

لا تزال إيران تفتقر إلى بحرية موثوقة في المياه الزرقاء، وهناك طريق طويل أمام "بحرية الحرس الثوري" الإيراني لكي تتمكن من استبدال أسطولها بسفن حديثة. كما تتعرض السفن البحرية الإيرانية لضغوط شديدة لإيجاد مرافئ تسمح لها بالرسو فيها. وبالتالي، فإن أي مهمة "متعثرة" قد تقوم بها "بحرية الحرس الثوري" أو "الحرس الثوري" الإيراني إلى البحر المتوسط أو البحر الكاريبي لن تمنحها بالضرورة أي نوع من الانتشار العالمي البحري الفعال.

ومع ذلك، لم تعمد طهران قط إلى التخفيف من سياستها لتسليح "القوات البحرية لـ "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" وتمكينها في الخليج العربي، وذلك لتأكيد هيمنتها في المنطقة وتحدي الوجود البحري الغربي هناك.

التعديلات الدستورية في الجزائر في المجال الديبلوماسي وانعكاساتها على أمنها القومي -16/6/2020

قدمت اللجنة الدستورية التي تم إحداثها في الجزائر بعيد انتخاب الرئيس الجزائري الجديد السيد عبد المجيد تبون مقترحات بعدة تعديلات دستورية سوف يكون لها الأثر الكبير على الحياة السياسية الجزائرية وعلى دور الجزائر خاصة إقليمياً. وقد كان للحراك الجزائري الذي أفضى إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة في ديسمبر 2019 وكذلك ما كان يجري في جوار الجزائر وتحديداً في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي الدور البارز في تقديم هذه التعديلات. لقد تناولت هذه التعديلات ستة محاور هي "الحقوق الأساسية والحريات العامةّ" و"تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و"السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية" و"الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".