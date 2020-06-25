النهار/ أحمد عياش

وصف المواقف التي أعلنها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمره الصحافي في اتجاه بعبدا بأنها مفرقعات نارية لا أكثر ولا أقل.

ونقل عن مصادر ديبلوماسية قولها إن تبدلاً طرأ على خطط كان يعتزم الحكم اللبناني الإقدام عليها منذ أشهر وتقضي بالانفتاح على دمشق من خلال زيارة يقوم بها الوزير جبران باسيل لكن هذه الزيارة وضعت جانباً وسط معطيات تفيد بأن اسمه مرشح ليكون على لائحة العقوبات التي ستصدرها واشنطن بحق من تصفهم بمنتهكي قانون قيصر.

الأخبار/ حبيب معلوف

أوضح أن قضية تشكيل اللجان الفنية في السرايا الحكومية لحلّ المشكلات، وبينها البيئية، باتت تحتاج إلى نقاش. إذا أخذنا، مثلاً، قضية النفايات التي شُكّلت لجنة "فنية" من المستشارين والمعنيين الحكوميين وغير الحكوميين لمقاربتها، يمكن أن نستنتج أن الأمور ستذهب نحو مزيد من التعقيد. وقد مُنحت اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات معنية (البيئة، الداخلية، التنمية الإدارية، الصحة والصناعة) ومجلس الإنماء والإعمار ومستشارين لرئيس الحكومة، ثلاثة أسابيع (تنتهي نهاية هذا الأسبوع) لتنجز خطة طارئة جديدة، وأخرى متوسطة وبعيدة المدى؛ وهي فترة قصيرة جداً لوضع تصور استراتيجي متكامل. ولن تستطيع هذه اللجنة، أن تنتج شيئاً على المدى البعيد إذاً، ليس لأنها لا ترغب في ذلك، بل لأنها لا تملك الرؤية، حسب النقاشات والأوراق المقدمة. وهي بالتالي لن تخرج إلا باقتراحات لتمديد الحلول الطارئة.

الجمهورية/ ليال الاختيار

كشفت عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى اليوم إلى تحضير صيغة حكومة وفاق وطني عبر وضع أسسها وتعزيز أراضيها لتولد في الخطة السياسية المناسبة وتم التداول باسمين لرئاسة حكومة المرحلة المقبلة الرئيس السابق تمام سلام والنائب سمير الجسر.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصدر سياسي أنّ مقاطعة الرئاسة الأولى في ظلّ الظروف الراهنة، لن تزيد من شعبية المقاطعين، على ما يعتقدون، بل على العكس، خصوصاً وأنّ المرحلة الحالية تتطلّب التكاتف والتضامن والتعاون في ما بينهم لإخراج لبنان من النفق المظلم، كلّ بحسب إمكاناته وقدراته وعلاقاته الخارجية، حتى ولو كان الاختلاف السياسي كبيراً بينهم.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية قولها إن ما من خروج من الدائرة المفرغة المتمثّلة بالعجز المالي، إلا من بوابة الدعم الدولي، وتحديداً من صندوق النقد، ولذا، فإن أي تأخير في تحديد الموقف اللبناني والمقاربة المالية الموحّدة في المفاوضات قد يؤدي إلى انزلاق الوضع المالي نحو تطورات غير محسوبة النتائج تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وتجمّد كل المعالجات الحكومية الجارية.