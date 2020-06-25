الوكالة الوطنية للإعلام

دياب عرض مع دشتي نشاط الإسكوا في لبنان والمنطقة ودعمها للحكومة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، الدكتورة رولا دشتي، على رأس وفد، في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وجرى عرض لنشاط الإسكوا في المنطقة وفي لبنان، ودعمها للحكومة اللبنانية في مجالات مختلفة ومع الجهات الوزارية المختصة، لا سيما لناحية تفعيل دور المرأة، والحماية الاجتماعية، والعمل، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا.

وكالة أنباء رويترز

بومبيو: أمريكا مستعدة لمساعدة لبنان إذا نفذ إصلاحات حقيقية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية إذا نفذت إصلاحات حقيقية وعملت بطريقة لا تجعلها رهينة لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة. وقال بومبيو في حديث للصحفيين إنه إذا أظهرت الحكومة اللبنانية استعدادها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في نهوض اقتصادها مجدداً. ويواجه لبنان أزمة مالية حادة ينظر إليها على أنها أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و 1990.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد جلسة مشاورات مغلقة... مجلس الأمن الدولي يستعد للتصرف في أزمة سد النهضة

بعد جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة، بناء على طلب تقدمت به دولة مصر، يستعد المجلس إلى إعلان موقفه من هذه الأزمة. وأنهى مجلس الأمن فجر اليوم جلسة مشاورات مغلقة لبحث الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول السد الإثيوبي، حيث نوقشت رسالتان من وزيري خارجية البلدين. وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" ردت أديس أبابا على "الادعاء المصري" قائلة إنه "إذا كان ثمة تهديد فستكون مصر الطرف المسؤول عنه، معتبرة لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتجاوزها جميع الآليات الإقليمية دليلاً على عدم نيتها المساهمة في نجاح المفاوضات الثلاثية".