نداء الوطن 22-6-2020

"سيري أ" تولد من جديد مع أتلانتا

"البريميرليغ": ليفربول يخرج بنقطة أمام إيفرتون

سقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع مضيفه وجاره إيفرتون في دربي "ميرسيساد" ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، على ملعب "غوديسون بارك" خلف أبواب موصدة.

برشلونة يفتقد دي يونغ

سيفتقد برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم آخر موسمين، لاعب وسطه الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ عدّة أسابيع، بعد تعرّضه لتمزّق في ربلة ساقه.

النهار 22-6-2020

"فيا" صادق بشأن استئناف موسم "فورمولا 1" في تموز

صادق المجلس العالمي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على روزنامة معدّلة لانطلاق موسم سباقات "فورمولا 1" بعد تعليقه بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد، مع بداية من ثمانية سباقات في أوروبا بين تموز وأيلول. ولا يزال موسم 2020 بانتظار سباقه الافتتاحي، بعد إرجاء أو إلغاء جميع المراحل التي كانت مقرّرة بدءاً من منتصف آذار في أوستراليا بسبب فيروس "كوفيد-19".

اللواء 23/6/2020

زيدان غاضب لاتهام الحكام بمحاباة ريال

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه محبط من سؤاله فقط عن التحكيم بعدما حقق الفوز (2-1) خارج أرضه على ريال سوسيداد، لينتزع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلومة بفارق المواجهات.

ماني ينسى التضامن مع قضية السود

خرق مهاجم فريق ليفربول، ساديو ماني، البروتوكول المعمول به في مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز قبل انطلاق لقاء فريقه إيفرتون الأحد.

وألزم الاتحاد الإنكليزي لاعبي الفرق على الركوع على الركبة قبل بداية المباريات، تضامناً مع جورج فلويد المقتول من قبل شرطي أميركي. لكن ماني الذي سجل 14 هدفاً هذا الموسم في البريميرليغ، ركض بمجرد إطلاق الحكم مايك داين لصافرة البداية، بدلاً من الجلوس على ركبتيه. وجلس كل اللاعبين الحاضرين في أرضية الملعب كإذعان للبروتوكول ما عدا ماني الذي نسي هذا الإجراء المعمول به.

اللواء 24/6/2020

رونالدو افضل هداف برتغالي بالـ "كالتشيو"

حطم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقماً قياسياً جديداً في الدوري الايطالي، خلال المباراة التي جمعت فريقه يوفنتوس بمضيفه بولونيا، في إطار منافسات المرحلة الـ 27 من الكالتشيو. وسجل رونالدو، الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 23، ليساهم في فوز اليوفي على بولونيا بهدفين من دون رد، حيث تولى الارجنتيني باولو ديبالا اضافة الثاني. وسطر رونالدو اسمه بأحرف من ذهب بهذا الهدف، إذ أصبح أفضل هداف برتغالي في تاريخ الكالتشيو برصيد 43 هدفاً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق والمسجل باسم مواطنه، النجم السابق روي كوستا.