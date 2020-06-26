TL

أكد اللقاء الوطني المؤكد في أهمية الاستقرار الأمني ومعالجة الخلافات والتصدي لمحاولات إحداث الفتن لكنه لم يتخذ قرارات في ما يتعلق بالآفة المالية - المعيشية... اللقاء الوطني شدد على مكافحة الإرهاب لكنه لم يتخذ أي قرار بشأن مكافحة الفساد ومؤامرة الدولار والجوع.

المنار

لكي يكون السلم الاهلي خطاً أحمر، لا يُسمح لأحد بتجاوزه، كان اللقاء الوطني في بعبدا، الذي أراده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جامعاً، فيما قرر البعض التغيّب عن الحضور، لكنهم لن يستطيعوا الغياب عن المسؤولية، لأن الانهيار لن يستثني أحداً كما قال الرئيس عون، ولا إمكانية للإنقاذ ان ظل البعض مستسهلاً العبث بالأمن والشارع متناغماً مع بعض الخارج الذي يريد لبنان ساحة لتصفية الحسابات.

nbn

رغم مقاطعة المقاطعين انعقد حوار 25 حزيران في قصر بعبدا بنصاب من لبى الدعوة من قوى سياسية ونيابية وحزبية.

كلمتان افتتاحيتان لرئيسي الجمهورية والحكومة في بداية اللقاء الوطني وبعض المداخلات خلاله... كلها تمحورت حول ضرورة كسر أنياب الفتنة وتحصين السلم الأهلي.

mtv

الدولار تخطى عتبة السبعة آلاف ليرة. ومعظم التعاونيات الغذائية ومحال السوبرماركت في صيدا وبعلبك ومناطق أخرى أقفلت أبوابها لأن أصحابها ما عادوا يعرفون على أي سعر يبيعون. وبالتزامن مع انعقاد اللقاء كان الناس يتظاهرون في بعبدا وبيروت وجونيه وعدد من المناطق رفضاً لتردّي الواقع المعيشي واستنكاراً لخنق الحريات.

NTV

وأدنا الفتنة، عززنا السلم الأهلي، رفعنا الثقة بالنفس وبالليرة، أحبطنا خططاً للمتآمرين على أركان الدولة، أعدنا تنويم الخلايا اليقظة و"الحمد لله على سلامة الجميع" خرجنا متوقدين أصحاء صالحين وإن كنا أشقياء عبرنا القناة.

OTV

بغض النظر عن التشويش السياسي المفتعل والمعتاد، نجحت بعبدا في إيصال رسالتها الوحدوية إلى جميع اللبنانيين، لأن "ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتنبّه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية"، كما حذر رئيس الجمهورية... "فالاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن يبقى سقفه السلم الأهلي الذي لا يجوز تجاوزه...

LBC

هل الظروف الراهنة هي توقيت ملائم لفتح الحوار حول تطوير النظام؟ هل في وقت تتلاحق فيه الأعباء: من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى جنون الأسواق وتفلّت الدولار، إلى حراك الشارع التي يتذبذب صعوداً وهبوطاً كالبورصة، إلى جائحة كورونا التي تجعل البلد يعيش كل يوم بيومه مع بورصة الإصابات صعوداً وهبوطاً.

الميادين

إيران: تنفيذ ثلاثة مشاريع نفطية جديدة تعزز دور البلاد في قطاع الطاقة.

الجزيرة

سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ نيسان الماضي، في وقت تجاوزت فيه أعداد الإصابات عالمياً 9.5 ملايين حالة.

العربية

قطر... 1102 إصابة كورونا بين عمّال مشاريع كأس العالم.