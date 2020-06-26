لبنان الحر

زار وفد من نواب ​منطقة البقاع​، رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ المهندس ​سمير الجسر​، وتداولوا معه في قضايا إنمائية تهم منطقة البقاع، وخاصة موضوع إنجاز الأوتوستراد العربي، والإسراع بإنهاء "الوصلات" غير المنفذة، وطالبوه بحث المتعهدين على إنجاز هذا الأوتوستراد بالسرعة المطلوبة ودون تلكؤ، وتذليل جميع العقبات لما يمثله هذا الأوتوستراد من أهمية إنمائية وسهولة التنقل.

صوت لبنان

اجتمع ​وزير الأشغال​ العامة والنقل ميشال نجّار مع مدّعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، في حضور النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، مدير مكتب الوزير ​شكيب خوري​ والمستشار بيار بعقليني. وتناول البحث آلية العمل المتّبعة، لجهة متابعة وضع المخالفين على ​الأملاك البحرية​ وإصدار أوامر التحصيل على الغرامات المفروضة عليهم.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ في مكتبه في بليس سفير روسيا في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​ وكان بحث في الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

استقبل وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي في مكتبه بالوزارة، سفير بلجيكا في ​لبنان​ هوبير كورمان، وعرض معه للعلاقات بين لبنان وبلجيكا على المستويات كافة.

صوت المدى

استقبل وزير المالية ​غازي وزني​، في مكتبه في الوزارة، رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​، حيث تمّ عرض المشاكل التي تواجهها الجامعة خصوصاً على صعيد موازنتها وعدم قدرتها على تأمين مستلزمات المختبرات وغيرها بسبب فرق سعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​.

استقبل رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ في مكتبه في بليس سفير روسيا في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​ وكان بحث في الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.