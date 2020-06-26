دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشروعا يمكن طهران من تصدير نفطها من بحر عمان، في خطة ترمي إلى تقليل الاعتماد على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، على أن يبدأ العمل به حتى اذار المقبل، مشيرًا إلى "إن تصدير النفط من ميناء جاسك في بحر عمان، سيجعل إيران قادرة على مواصلة تصدير النفط في حال إغلاق مضيق هرمز لأي سبب"..

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عبر تويتر، أن إيران وفنزويلا لن تتراجعا قيد أنملة عن الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل جندي أمريكي في الأردن نتيجة لحادث أثناء مشاركته في عمليات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. الحادث ليس له علاقة بهجوم عدائي، ولكن التحقيق ما زال جاريا".

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على الصين، واصفًا إياها بأنها "خطر" يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مواجهته، وقال بومبيو إنه وافق على اقتراح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإطلاق حوار أمريكي-أوروبي بشأن الصين، وينوي السفر إلى أوروبا في غضون الأسابيع القليلة القادمة لعقد أول اجتماع منه..

أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي حول المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب بفارق 14 نقطة، حيث حصل على 50% من الأصوات، فيما حصل ترامب على 36% فقط من الأصوات..

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن سلطات البلاد "لن تتسامح مع العنف الذي يستهدف الشرطة" بعد ليلة من أعمال شغب بجنوب لندن جرح إثرها 22 شرطيا. وقال "هذه مشاهد مروعة. لن يتم التسامح مع العنف ضد الشرطة. لقد كنا واضحين في السابق عندما قلنا إن أي اعتداء على الشرطة أو عمال الطوارئ سيقابل بقوة القانون الكاملة".

أوضحت اليابان سبب رفضها نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "إيجيس آشور" على أراضيها، الأمر الذي شكل لغًزا للمحللين الذين لا يشكون بمتانة العلاقات بين طوكيو وواشنطن، وقال تارو كونو، وزير الدفاع الياباني: "أدركنا أنه لا يمكننا السيطرة على المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ.