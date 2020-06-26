اللواء/ رلى موفّق

أوضحت أنه بدا من البيان الختامي لـ "اللقاء الوطني" في بعبدا أنه مفتوح على تتمة، لا بل إنه تحوَّل إطاراً دائماً. البيان دعا في بنده الخامس إلى "التأسيس على هذا اللقاء" للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، لمعالجة مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج الانقسامات والعمل لتوحيد المواقف أو التقارب بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة الدولة. وأدرج البيان في هذا البند ثلاثة عناوين هي عنوان الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية وعنوان تطوير النظام السياسي، وعنوان موقع لبنان ودوره. وقدم مقاربات ملتبسة ضمَّنها الشيء ونقيضه في آن.

الأخبار/ رلى ابراهيم

قالت أن بلد لا ينتج كان لا بد أن يقع والانهيار لم يكن صدفة. فمنذ التسعينيات، بني النموذج الاقتصادي على قاعدة تهجير الناس من أراضيهم وتدمير الصناعة، مقابل فتح البلد أمام كل أنواع الاستيراد المدعوم، الذي استفادت منه الوكالات الحصرية. ثمّة من يرى في الانهيار الاقتصادي فرصة لإعادة الحياة إلى القطاعات المنتجة المحلّية وبناء اقتصاد حقيقي من جديد، بالتوازي مع إقفال الباب أمام "الرفاهية" المستوردة.

الأخبار/ هيام القصيفي

نقلت أنه في اتصال جرى أخيراً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعقب تقييم الدوائر الفرنسية للوضع اللبناني. ودار كلام واضح وصريح بين الطرفين. العبرة ليست في الاتصال وما دار فيه فحسب، بل كونه أتى بعد حوار فرنسي أميركي حول لبنان، وتبعه تحرك دبلوماسي سعودي في بيروت. ورغم تباين وجهات النظر وعدم حماسها، وعدت السعودية باستطلاع آراء في بيروت، وهذا يعني مجرد إشارة إيجابية لا أكثر ولا أقل، عبّرت عنها حركة السفير السعودي وليد البخاري الأخيرة.

نداء الوطن/ غادة حلاوى

وصفت التغير الحكومي بأنه لكرة ثلج تكبر مع تفاقم الازمة وانعدام الحلول، كاشفه أنه تم وضع قيد التداول اسم نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات.

نداء الوطن/كلير شكر

نقلت عن مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي قولها أنه كان اجدى بكل اطياف المعارضة أن تشارك في طاولة الحوار التي إلتأمت أمس في بعبدا لتسمع الموالين رأيها بوضوح وكان من الممكن أخذ حقيقة موقف هذه القوى.

النهار/ مجد بو مجاهد

نقل عن مصادرة قولها أن القوات اللبنانية بعد تردي الوضع اللبناني ترى ضرورة البحث في توحيد جبهة معارضة، وأن معراب تعمل على البحث في كيفية بناء أرضية لها خلف الكواليس.

النهار/ ابراهيم بيرم

اجرى قراءة حول مشاركة النائب وليد جنبلاط في اللقاء الوطني الأخير في قصر بعبدا، مشيراً إلى أن جنبلاط حريص على الحيلولة دون ذهاب الاوضاع نحو الفوضى والتوتر والاحتقان.