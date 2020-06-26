The Guardian

انفجار إيران: انفجار كبير شوهد بالقرب من موقع عسكري خارج طهران

فتحت السلطات الإيرانية تحقيقاُ في انفجار كبير وقع شرقي العاصمة طهران، بالقرب من قاعدة عسكرية يُعتقد أنها أدت دوراً في أنشطة التجارب النووية السابقة للبلاد.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي التقطتها وكالات الأنباء المحلية ضوءاً ساطعاً يشتعل في السماء فوق المدينة في وقت مبكر من يوم الجمعة، يليه تصاعد الدخان. وقال شهود عيان إن الانفجار جاء من اتجاه بارشين، وهو موقع عسكري كبير في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع داوود عبدي للتلفزيون الحكومي إن الانفجار وقع في منشأة لتخزين الغاز في "منطقة عامة" في بارشين وليس في القاعدة العسكرية. وأضاف أنه تم إخماد الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكنه لم يذكر تفاصيل متربطة بسبب الانفجار.

The Guardian

ماكرون يتخبط في مأزق ويدرس احتمالات إعادة تشكيل حكومة جديدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأمة الفرنسية في آخر خطاب القاه: يجب على فرنسا أن تفتخر بما حققه شعبها وحكومتها في المعركة ضد فيروس كورونا. إلا أنه يبدو أن البلاد ليست في مزاج مناسب للاستماع إلى مثل هذه الخطابات لسوء الحظ.

ومع تبقي عامين من ولايته التي تبلغ مدتها خمس سنوات، فقد انحرفت خطة الرئيس الفرنسي عن مسارها بعد أن كان يعمل جاهداً بحسب برنامجه لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يؤدي إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل وتحرير الاقتصاد والسبب الأول لهذا الإخفاق يعود إلى تفشي وباء كورونا.

ولكن فيما يفكر في وسائل لإعادة إطلاق برنامجه قبل إطلاق حملة إعادة انتخابه في عام 2022، يتعيّن على ماكرون أن يعلن عن تعديل وزاري وربما اختيار رئيس وزراء جديد في الشهر المقبل متغلباً بالتالي على أكثر من مجرد تداعيات الوباء، والذي من المتوقع أن يقلّص حجم الاقتصاد الفرنسي بنسبة 11٪ هذا العام.

روسيا اليوم

صحيفة: الهند تسارع لشراء أسلحة روسية وسط توتر علاقاتها مع الصين وباكستان

تعوّل الهند على شراء مقاتلات روسية من طرازي "ميغ-29" و"سو-30"، ومنظومات "إس-400" للدفاع الجوي، وسط تأزم علاقاتها مع باكستان والصين، حسبما أفادت صحيفة "كومرسانت" الروسية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر عسكرية هندية أن نيودلهي تتطلع لاقتناء الأسلحة الروسية في أقرب وقت ممكن من أجل درء التهديدات الواردة من بكين وإسلام آباد، اللتين تعملان على تحديث قواتهما الجوية بوتيرة سريعة.

وأوضحت المصادر الهندية أن الحصول على الأسلحة الروسية سيُفقد خصوم الهند فرص تحقيق التفوق في الجو في حال حدوث نزاع مفتوح.

وذكرت الصحيفة أن الهند حوّلت لروسيا، العام الماضي، مبلغاً يناهز 500 مليون دولار باعتباره الدفعة الأولى من التزاماتها بموجب صفقة "إس-400" مع موسكو.

وكان دميتري شوغايف، المدير العام للمصلحة الفدرالية الروسية المعنية بالتعاون العسكري التقني، قال سابقاً إن الهند ستحصل على أول منظومة من طراز "إس-400" في العام 2021. لكن الهند تعوّل الآن، بعد محادثات جرت بينها وبين الجانب الروسي في موسكو، على أن يتم توريد المنظومة الأولى إليها قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم إتمام تنفيذ الصفقة في العام 2024، إذ من المتوقع أن يتم التوريد بواقع منظومة واحدة سنوياً.