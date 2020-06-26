الوكالة الوطنية للإعلام

اللقاء الوطني في بعبدا دعا لوقف الحملات التحريضية عون: مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي خط احمر دياب: الكل معني بالمساهمة في ورشة الإنقاذ

أجمع المجتمعون في "اللقاء الوطني" الذي انعقد قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وقيادات، على "وقف جميع انواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي". واعتبروا أن "حرية التعبير المصانة في مقدمة الدستور ومتنه، يجب أن تمارس بحدود القانون الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية". وإذ رأوا أن "الحياة الديمقراطية لا تستقيم من دون وجود المعارضة ولا سيما منها البرلمانية"، شددوا على أن "المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية".

وكالة أنباء رويترز

دول غربية وعربية تقدم 1.5 مليار دولار لدعم الانتقال المتعثر بالسودان

تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.5 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وقال مسؤولون في الحدث الذي نظم عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مفاجأة صادمة... وزير الطيران الباكستاني يكشف معلومة خطيرة بعد سقوط الطائرة

كشف وزير الطيران الباكستاني، غلام ساروار خان، أن "أكثر من 30٪ من الطيارين المدنيين في باكستان يحملون تراخيص مزورة وغير مؤهلين للطيران". وقال غلام ساروار خان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية الباكستانية، إن "262 طيارا في البلاد لم يخضعوا للاختبار بأنفسهم ودفعوا لأشخاص غيرهم لتقديم الاختبار نيابة عنهم"، مضيفاً "ليس لديهم خبرة في الطيران". وقال خان، إن "باكستان لديها 860 طيارا يخدم شركات الطيران المحلية، بما في ذلك الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، بالإضافة إلى عدد من شركات الطيران الأجنبية".

وكالة أنباء شينخوا

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2020 بانكماش نسبته 4.9 في المائة

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي وسط تزايد تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث توقع انكماشا نسبته 4.9 في المائة في 2020. وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي افتراضي، إنه "مقارنة بتوقعاتنا للاقتصاد العالمي التي نشرت في أبريل، نتوقع الآن ركودا أكبر في 2020 وتعافيا أبطأ في 2021"، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تعني خسارة متراكمة في الاقتصاد العالمي خلال عامين، تزيد على 12 تريليون دولار أمريكي نتيجة لهذه الأزمة.