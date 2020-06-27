TL

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في تصريح أنّ "التحضيرات بدأت في مطار رفيق الحريري الدولي للحفاظ على اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من اجل عودة العمل في أوّل تموز بحسب القرار الذي اتخذته الحكومة"، ولفت الى انه "تم وضع العلامات على الأرض من أجل كيفية الوقوف والتباعد الاجتماعي، كذلك وضعت عبوات التعقيم على الجدران".

المنار

حذر الأمين العام المساعد لـ"منظمة الصحة العالمية" رانييري غويرا من موجة ثانية "أكثر شراسة" لفيروس كورونا المستجد بعد انتهاء الصيف على غرار الإنفلونزا الإسبانية. وقال غويرا (وهو طبيب إيطالي الجنسية) الجمعة "فيروس كورونا المستجد يتطور بنفس الطريقة التي توقعناها وهو يشبه بالإنفلونزا الإسبانية".

nbn

رأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعًا ماليًا، وبعد الاجتماع، تحدّث حاكم مصرف لبنان، قائلاً: “اليوم أطلق مصرف لبنان المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصرافين على أسعار العملة وينضم إليها كل الصرافين المرخصين. وخلال الجلسة الأولى اليوم جرى التدوال بأكثر من 8 مليون دولار على سعر 3850 إلى 3900 ليرة والمنصة ستتفعل أكثر لتكون المرجعية الأساسية للسوق الذي له علاقة بتبادل الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية وخصوصاً الدولار والليرة اللبنانية. وبالنسبة للمصارف يمكنها الإنضمام إلى هذه المنصة لكن السعر الرسمي للمصارف سيبقى 1515 ليرة لأن ذلك سيساعد على ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين.

mtv

وجهات النظر، ليس حول وجوب بقاء حكومة دياب أم لا، بل على المرحلة التي ستلي تلك الحكومة، وهل إن المرحلة تتطلّب عودة الحريري إلى السراي أم لا، في ظل وجود وجهة نظر من معظم أطراف المعارضة أن عودة الحريري قد تؤمّن الغطاء المطلوب لـ"حزب الله".

NTV

وزير الداخلية: سوف نمنع قطع الطرقات وزير الداخلية: سوف نمنع قطع الطرقات شدد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على أن "قطع الطرقات هي نوع من أعمال الشغب وهي ليست فقط تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة بل تعد على المواطن بحد ذاته"، داعيا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب الى "عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى لأخذ قرار بإحالة الذين يقطعون الطرقات الى القضاء، اذا لا نريد المجابهة بالقوة".

OTV

اختارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن ترفع منسوب المواجهة بوجه حزب الله واللبنانيين معه، والدفع نحو إسقاط حكومة الرئيس حسّان دياب، عبر مطالبتها بحكومة "اختصاصيين". شيا، التي كرّرت ما قاله رئيسها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

LBC

جاء من السفيرة الأميركية في لبنان التي سجَّلت سلسلة من العناوين والمواقف ومنها: مطالب اللبنانيين محقة وعلى الحكومة الالتزام بمطالب 17 تشرين، كلام السفيرة الأميركية ترافق مع موقف أميركي داعم للجيش اللبناني، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي الجنرال فرانك ماكنزي قال: أنا أؤيد استمرار التمويل للجيش اللبناني لأنه يوفر أفضل فرصة لتوفير الأمن والسيادة للبنان."

الميادين

داهمت ​قوات الأمن​ ​العراقية مقر كتائب "حزب الله" العراق جنوبي ​بغداد​ في وقت متأخر، وصادرت صواريخ واعتقلت 13 عنصراً بينهم 3 من قادة الفصيل.

الجزيرة

أعلنت سلطات ​الإمارات​ عن إرسال طائرة ​مساعدات​ تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة ​العراقية ​بغداد​، لمواجهة ​فيروس كورونا​. وأشارالقائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى بغداد، ​محمد صالح​ الطنيجي، إلى أن "الإمارات أسهمت في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من قبل القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".

العربية

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون ​العراقي، ​نوري المالكي​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ضبط النفس والحرص على حل المشاكل بنفس وطني مسؤول، بعيدا عن الأحقاد والتدخلات الخارجية.