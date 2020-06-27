لبنان الحر

طلبت ​وزارة الطاقة والمياه​ إجراء فحوصات مخبرية على شحن المشتقات النفطية المستوردة الى ​لبنان​ من الخارج والسماح للوزارة بالتعاقد مع اختصاصيين كيميائيين للتمكن من إجراء الفحوصات.

صوت لبنان

التقى رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، الوزير السابق ​ميشال فرعون​ في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ​عماد واكيم​ والوزير السابق ​ملحم الرياشي​. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

radio orient

استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر اقامته في اليرزة اليوم، رئيس الهيئة اللبنانية للانقاذ الدكتور بشارة سماحة على رأس وفد من الهيئة. وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافةالى شؤون تتعلق بعمل الهيئة.

اذاعة النور

توجه أصحاب محطات الهرمل للمحرقات بكتاب مناشدة الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، عرضوا فيه للواقع في ظل عدم توفر مادة المازوت، طالبين منه التدخل واعطاء هذا الموضوع الحيز الاكبر من الاهتمام".

صوت المدى

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ النائب ​فريد البستاني​ وتداول معه في عدد من المواضيع التي تهم قضاء ​الشوف​ وحاجاته.