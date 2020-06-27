قال مسؤول فلسطينيّ إن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مرّر رسالة للسلطة الفلسطينيّة مفادها أن الضمّ لن يشمل غور الأردن، ونّ الرسالة الإسرائيليّة نُقلت عبر رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي التقى الملك الأردني عبد الله الثاني في عمّان، مؤخرًا و"سيقتصر الضمّ" وفق الرسالة على كتلتين أو ثلاث كتل استيطانيّة، ما تزال غير معروفة، رجّحت القناة -12-أن تكون منها "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم".

يصل وفد أمريكي رفيع المستوى، إلى إسرائيل بهدف مناقشة مخططات الضم الإسرائيلية، فيما لم تصل مداولات شهدها البيت الأبيض، الأسبوع الجاري، لأي قرار بهذا الشأن

وصفت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بأنه "خطأ تاريخي". واعتقد أن هذا ضد المصالح الإسرائيلية".

كشفت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل عن شهادة لمسؤول أمني إسرائيلي يرجح انه الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، تتعلق بقضية الغواصات، وعن مصلحة المتهم الرئيسي في القضية، ميكي غانور، مندوب شركة بناء السفن "تيسنكروب" الألمانية، ببيع غواصات إلى مصر. وأثارت هذه الصفقة انتقادات في إسرائيل لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد الكشف عن مصادقته سرا على بيع الغواصات الألمانية لمصر. ويشار إلى أن ألمانيا تشترط بيع أسلحة متطورة لدول في المنطقة بمصادقة إسرائيلية.

كشف زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر أنه طلب من ريبيكا لونغ بايلي الاستقالة من حكومة الظل". وأضاف أنّ "المقال الذي نقلته ريبيكا يتضمن نظرية مؤامرة معادية للسامية"

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، وأحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ، ويستبعد المراقبون أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة الخاصة بالشرطة الأمريكية، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون وينص مشروع القانون، بالإضافة إلى ذلك، على إنشاء سجل وطني لسوء سلوك الشرطة لجمع البيانات المتعلقة بالشكاوى والإجراءات المتخذة بحقها.

رأى افيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أن رئيس الحكومة ينيامين نتنياهو "يحطم المؤسسة الأمنية ويجرنا جميعاً الى الهاوية، وقال إن حزب الله يبني الآن مصنع صواريخ دقيقة في لبنان بدلاً من تهريبها، وتصدير صنع صواريخ دقيقة إلى اليمن وسوريا ولبنان، وماذا فعلنا نحن؟".. واعتبر أن قيادة المنطقة الشمالية تعاني عجرفة زائدة مشيراً إلى تسلل سودانيين، وبدلاً من تطويق الوضع ودراسة المشاكل واستخلاص العبر يضغطون ويظهرون ثقة زائفة وهذا "سينفجر في وجه إسرائيل".