قالت طهران إنها حصلت على الضمانات المالية الكافية مقابل ثمن الوقود الذي أرسلته إلى فنزويلا، وإنها حصلت على جزء من عائدات البنزين، على الرغم من العقوبات الأمريكية على القطاع المالي.

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، محادثات هاتفية تعتبر الأولى لهما منذ بدء التصعيد الجديد بين البلدين, بحثا تبعات جائحة فيروس كورونا والجهود الرامية إلى تجاوزها، إضافة إلى قضايا متعلقة بإعادة فتح الحدود واستئناف التدفقات السياحية.

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اهتمام موسكو بمقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد قمة موسعة لدول "G7" بمشاركة روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية و"نحن بالطبع ندرس ما عرضه الرئيس الأمريكي".

في اليوم الثاني من التصويت على التعديلات الدستورية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عن تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني يهدف إلى تعطيل عمله. ورجح المسؤول المختص أن الأطراف القائمة بهذا الهجوم تريد "اختبار قوة النظام"، مشيرا إلى أن الموقع لم يواجه أي مشاكل رغم هذا الهجوم.