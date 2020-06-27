نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت أن جميع المعطيات والتقارير تشير إلى احتمال نشوب حرب بين حزب الله وإسرائيل هذا الصيف، ورأت إن حزب الله يشعر أنه محاصر، وانطلاقا من ذلك استنتجت "أنه مستعد للذهاب بعيدا لفك هذا الحصار".

أعلنت أنقرة، أن قواتها لم ولن تؤذي المدنيين خلال عمليتها العسكرية المستمرة بشمالي العراق، مشيرة إلى أنها تعتبر المباني التاريخية والآثار، عناصر لا يمكن المساس بها.

طالب وزير الدفاع المصري محمد زكي، قوات الجيش بضرورة المحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي المصري.

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء الحوار بين طرفي الأزمة في البلاد.

أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات، أنها وقعت مع القوات المسلحة المغربية عقد شراء 24 مروحية أباتشي "AH-64E"، سيتم تسليمها في عام 2024.