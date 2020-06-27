الجمهورية/ سمر فضول

أوضحت أن "الجسم الصيدلاني"، يكافح بِصَمت للبقاء على قيد الحياة في وجه كلّ التحديات الراهنة، لكنّ المهدئات والمسكّنات والأدوية داخل الصيدليات لم تعد كافية لتضميد جروحه وشفائه. وعليه، يستعدّ الجسم الصيدلاني للالتحاق بالقطاعات الاخرى التي تعاني وتتّجه الى الاقفال، خصوصاً بعد أن أقفلت 200 صيدلية نهائياً وستنضمّ إليها نحو 800 صيدلية كمرحلة أولى.

الأخبار/ ليا القزي

تساءلت ما العمل للحدّ من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، بعد أن تبيّن عدم نجاح قرار ضخّ الأموال النقدية إلى الصرافين؟ الحلّ الوحيد الذي بات يُدركه كلّ "مُهندسي" النظام القائم هو في تغييره، ولكنّهم، مُراهنين على تدفّق الأموال الجديدة من الخارج. وعدا عن الرهان، لا شيء سوى "الاعتماد على الله".

نداء الوطن/ ألان سركيس

قال إن الإرتفاع المستمرّ لسعر صرف الدولار وانهيار الليرة والغلاء الفاحش في الأسعار ستكون الشرارة التي تشعل الثورة العارمة، وعندها لن ينتظر الشعب أن يسير وفق دعوات المعارضة، بل إن الشارع سيقود الحراك السياسي في لبنان، وفي تلك اللحظات التاريخية لا يعلم أحد إلى أين ستصل تلك التحركات وكيف سيكون المشهد النهائي في مسلسل صراع الشعب مع الطبقة الحاكمة المتحكمة بكل مفاصل حياته.

نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

قالت أن بداية الأسبوع المقبل، نحن على موعد مع اجتماع "خليّة ماكنزية" ضمن سلسلة اللقاءات التي تحصل أسبوعياً، قبيل الإعلان عن انطلاق مبادرات ست تمّ اعتمادها من خطة "ماكنزي" في خطة الحكومة الإصلاحية.

ونقلت عن مصادرها أسماء المجتمعين، لا يزال سرياً، ولكن وزير الإقتصاد السابق رائد خوري سيكون مشاركاً فيها. فلم يكن صدفة إجتماع رئيس الحكومة حسّان دياب مع خوري أمس الأوّل. اللقاء الذي جرى بينهما، يندرج ضمن "إجتماعات خليّة" تعقد أسبوعياً وفق المصادر، "تمهيداً لبدء تنفيذ المبادرات الإنتاجية الست من ماكنزي". وعدّدت بحسب المصادر تلك المبادرات كما يلي: "مبادرات في قطاع الصناعة وخصوصاً صناعة التكنولوجيا وأخرى في الزراعة، السياحة، إقتصاد المعرفة، وقطاع الإنتشار من خلال المغتربين اللبنانيين والخدمات المالية، ومن المتوقّع أن يتمّ إطلاقها قريباً".