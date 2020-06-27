روسيا اليوم

الكرملين: بوتين وماكرون يؤكدان ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا بلا هوادة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي اليوم الجمعة، تأييدهما ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا بلا هوادة. وذكر الكرملين، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن الجانبين تبادلا الآراء حول الأوضاع في سوريا، حيث أطلع بوتين ماكرون على "الإجراءات التي تتخذها روسيا لإرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد". وأضاف البيان أن "كلا الجانبين يشاركان الموقف المشترك الذي يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب بلا هوادة واتخاذ خطوات بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا". وأفاد الكرملين بأن هذه القضايا ستتم مواصلة مناقشتها بين روسيا وفرنسا على مستوى وزير الخارجية للبلدين.

روسيا اليوم

ميركل: على أوروبا التفكير في مكانتها في عالم لا تقوده الولايات المتحدة

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن على أوروبا التفكير جيدا في مكانتها في الواقع الجديد الذي لن تسعى فيه الولايات المتحدة إلى لعب دور الزعيم العالمي. وقالت ميركل، في حديث لبعض وسائل الإعلام الأوروبية نشر ليل السبت: "نشأنا مع معرفة معينة أن الولايات المتحدة تريد أن تكون قوة عالمية". وأضافت ميركل: "لو تريد الولايات المتحدة الآن وقف أداء هذا الدور بإرادتها الخاصة بها، يجب علينا التفكير في هذا الموضوع بشكل عميق". وتعليقا على موضوع تقليص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدد قوات بلاده في ألمانيا، اعتبرت ميركل أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا الوسطى يستجيب لمصالح واشنطن. وقالت المستشارة الألمانية: "القوات الأمريكية في الأراضي الألمانية لا تسهم في حماية ألمانيا والجزء الأوروبي للناتو فحسب، وإنما كذلك مصالح الولايات المتحدة ذاتها".