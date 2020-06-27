الوكالة الوطنية للإعلام

دياب استقبل السفير البابوي سبيتيري: الفاتيكان يدعم لبنان والحوار ويثمن جهود الحكومة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي "دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين". كما أعرب عن تقديره "للجهود التي تبذلها الحكومة".

وكالة أنباء رويترز

الكرملين: بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

قال الكرملين في بيان عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الزعيمين دعيا لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى مائدة الحوار. كانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، قد دعت القوات الموجودة في ليبيا لوقف القتال كما دعت الأطراف الخارجية للكف عن أي تدخل في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: موسكو تدرس اقتراح ترامب للمشاركة في قمة مجموعة السبع

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تدرس عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة روسيا للمشاركة في اجتماع مجموعة السبع الكبار"جي 7". وقال ريابكوف في حوار عبر الانترنت مع وكالة "سبوتنيك" "الدعوة محل اهتمام. نحن بالطبع ندرس ما اقترحه الرئيس الأمريكي. لكن أود أولاً أن أشير إلى ظروف عابرة مهمة للغاية من وجهة نظرنا. الأولى في رأينا التراجع المطرد لـ" مجموعة الـ7" كهيكل، والتي أوجدت في وقت ما حلولاً للعديد من المشاكل الدولية الهامة في مختلف المجالات من الاقتصاد إلى القضايا الرئيسية لحل النزاعات. مجموعة السبع ليست هي نفسها كما كانت من قبل، إنها انعكاس للعمليات الموضوعية للتكوين متعدد الأقطاب".