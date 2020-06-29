الجمهورية 23/6/2020

الصحة العالمية: إنتشار الاضطرابات النفسية مقلق

أشارت اخصائية النفس رانية عطالله في مقابلة مع موقع CNN، إلى أننا يجب أن نولي الصحة النفسية الأهمية ذاتها، من تلك التي نوليها للصحة الجسدية. ورغم ان الظروف الحالية في ظل كوفيد 19 جعلت بعض جلسات العلاج النفسي التي عادة ما تكون وجه لوجه، امراً يصعب الوصول اليه إلا ان عطالله اشارت الى انها سهلت الوصول الى الخدمات من ناحية أخرى فتقل العديد من الاختصاصيين النفسيين خدماتهم عبر الإنترنت للاستمرار في التواصل مع مرضاهم.

26/6/2020

"غودزيلا" يهدّد ملايين البشر

أظهرت صور للأقمار الاصطناعية أكبر موجة غبار يشهدها العالم منذ 5 عقود، تتحرك صوب الولايات المتحدة عابرة المحيط الأطلسي، وسط تحذيرات من تأثيراتها المتوقعة. وأفادت مصادر إخبارية أنّ سحابة الغبار التي أطلق عليها إسم "غودزيلا" تحركت من الصحراء الكبرى، وتعتبر أكبر سحابة غبار تركيزاً من نوعها في الخمسين عاماً الماضية. ورفعت العاصفة التي يعتبر تكوينها غير مسبوق من تلوث الهواء إلى مستويات "خطرة" الأمر الذي سيعرّض صحة ملايين البشر للخطر.

هذه هي "القارة الثامنة"

على عمق حوالي 1066 متراً جنوب المحيط الهادئ، تستقرّ القارة الثامنة المفقودة، تلك الكتلة الأرضية المغمورة هائلة الحجم. المسمّاة" زيلانديا" التي كان العلماء أكدوا أنها قارة بحالها عام 2017، لكنهم لم يتمكنوا وقتها من رسم خريطة توضيح كامل اتساعها. وأعلن باحثون في نيوزلندا أنهم تمكنوا من رسم خريطة لشكل القارة وحجمها بتفاصيل غير مسبوقة، ونشروا خرائطهم على موقع تفاعلي على الإنترنت، حتى يتمكن المستخدمون من استكشاف القارة فعلياً. وتبلغ مساحة "زيلانديا" حوالي 5 ملايين كلم مربع أي حوالي نصف مساحة قارة أستراليا القريبة.

نداء الوطن

23/6/2020

اكتشاف هيكل من عصور ما قبل التاريخ

اكتشف هيكل من عصور ما قبل التاريخ يشكل دائرة يزيد قطرها عن كيلومترين قرب موقع ستونهنج جنوب غرب انكلترا، وفق ما أعلنت جامعة سانت آندروز الإسكتلندية، وأوضحت الجامعة وجود 20 حفرية ضخمة أو أكثر تعود الى عصور ما قبل التاريخ يبلغ قطرها أكثر من عشرة أمتار وعمقها خمسة أمتار. ووفقاً لعلماء الآثار كانت هذه الحفريات ترسم حدود المنطقة المقدسة في العصر الحجري الحديث، المرتبط بظهور أول المزارعين في بريطانيا العظمى وإقامة هياكل طقسية مهيبة للغاية. ويبدو أن هذه الحفر قد حفرت قبل أكثر من 4500 سنة.

الشرق الأوسط

24/6/2020

دواء جديد يعالج الأورام المتقدمة يعطي أملاً لمرضى السرطان

كشف معهد أبحاث السرطان في لندن عن التوصل إلى عقار جديد مثير ساعد على اختفاء الأورام لدى حالات سرطان متقدمة. وقال الباحثون بالمعهد إن العقار نجح في إيقاف نمو الخلايا السرطانية لدى أكثر من نصف المرضى الذين تلقوا العلاج التجريبي، فيما تقلصت الأورام لدى بعض الحالات، واختفت تماماً لدى البعض الآخر. وخصصت الدراسة لاختبار سلامة عقار"بيرزوسرتيب" عند تناوله للسرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والأمعاء. ومن الممكن قتل الخلايا السرطانية بإتلاف الحمض النووي، أو إعاقة قدرته على إصلاح الأخطاء في الشفرة الوراثية، حسب الباحثين. وينتمي العقار إلى فئة جديدة من الأدوية الدقيقة التي تمنع بروتين إصلاح الحمض النووي" إيه آر تي" ويعد أول عقار يجرى اختباره من هذه الفئة.

النهار 25/6/2020

جزئيات بلاستيكية في أنتاركتيكا تنتشر في السلسلة الغذائية البرية وتلوّث النظام البيئي

تتسلل الجزئيات البلاستيكية أينما كان في محيطات الأرض وصولاً إلى تلويث النظام البيئي البري في أنتاركتيكا على ما أظهرت دراسة نشرت. فقد عثر علماء على جسيمات البوليستيرين في أحشاء حيوانات ذات المفصليات الأرجل البرية الصغيرة جدا على ما جاء في المقال الذي نشرته مجلة بايولودجي ليترز. وسبق أن عثر على جزئيات بلاستيكية في كائنات حية في كل المحيطات وصولاً الى قعر خندق ماريانا الأعمق في العالم. وأشار معدو الدراسة الى أن التلوث على اليابسة أهمل في شكل واسع حتى الآن. وهم درسوا الوضع على سواحل جزيرة الملك جورج وهي من أكثر المناطق تلوثاً في أنتاركتيكا بسبب وجود محطات للبحث العلمي ومنشآت عسكرية وسياحية حتى.