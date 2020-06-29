TL

هل هي مصادفة أن تعلن إسرائيل التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، غداة القرار القضائي اللبناني الذي يمنع السفيرة الأميركية من الإدلاء بتصاريح حول الشأن الداخلي. أنباء واردة من أقصى الجنوب اللبناني، تشير إلى مناورات عسكرية لقوات الاحتلال لم يسبق لها مثيل.

المنار

بوضوح تام بات تشخيص المرض في لبنان، وسريعاً ظهرت كل عوارضه وأوجاعه السياسية والمالية والاقتصادية والأمنية وحتى الإعلامية. فالجائحة التي تفتك بجسم الوطن ولا تزال، لم يعد بالإمكان إخفاؤها.

nbn

إلى صدارة مسرح الأحداث اللبناني المتخم بالهموم، اندفعت قضية السفيرة الأميركية، بعد القرار القضائي الذي قرأ في ثنايا تصريحاتها الأخيرة ما يثير الفتنة. أما القاضي محمد مازح فأوضح أن قراره قضائي بامتياز ولا خلفيات سياسية له.

mtv

أوردت قناة "الحدث-العربية" خبرا مفاده أن القوى الأمنية اللبنانية تحقق في ظروف انفجار صاروخ أرضي أو جوي أثناء مرور موكب الرئيس سعد الحريري خلال توجهه إلى البقاع الأسبوع الفائت، والتحقيقات تركز على معرفة ما إذا كان هناك من استهداف للحريري أم أن الحادث عرضي.

NTV

صاروخ قبل عشرة أيام، سمع دويه اليوم. فمن شاشة "العربية الحدث" مرة أخرى يكون الحدث، فيتم إطلاق صاروخ يحلق وينفجر على بعد خمسمئة متر من موكب الرئيس سعد الحريري في أثناء عودته من زيارة إلى البقاع. وبحسب الرواية فإن الحريري أكمل مساره إلى بيروت وبقي الأمر طي الكتمان.

OTV

أمام تسارع الأحداث، وتضارب المعطيات، لا يسع اللبنانيين إلا العودة إلى الثوابت، ذلك أن مجموعها يشكل خارطة طريق مناسبة، لمقاربة الأزمات الكثيرة التي تعصف بالبلاد، ومقارعة التحديات غير المسبوقة التي تواجه الوطن الصغير.

LBC

إنه التحدي بين الحرية واللاحرية، وبين الدولة واللادولة. عندما اتخذ القاضي محمد مازح قراره أمس، كان دقيقاً، فهو لم يمنع السفيرة الأميركية من الإدلاء بتصاريح، إنما استصوب الإعلام ومنعه من نقل تصريحات دوروثي شيا.

الميادين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها "ستسلم ​فرنسا​ يوم 20 تموز المقبل الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة لقراءة بياناتهما وتحليلها، في حال عدم حدوث أي طارئ".

الجزيرة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "الإجراءات التي اتخذتها إدارته نجحت في وضع حد لموجة أعمال التخريب التي استهدفت تماثيل شخصيات تاريخية في ​الولايات المتحدة.

العربية

أعلنت الحكومة الفنزويلية أن خطة الغزو العسكري للبلد التي تم إحباطها في شهر مايو الماضي تم إعدادها في سفارة ​إسبانيا​ لدى كاراكاس بقيادة المعارض الفنزويلي، ​ليوبولدو لوبيز.