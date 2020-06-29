لبنان الحر

أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك الوزير والنائب السابق ميشال فرعون أن "همنا اليوم رغيف المواطن ودواؤه، ولا مشكلة عندما يتحدث أي مسؤول أو رئيس الجمهورية عن أي طائفة.

صوت لبنان

جدد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل اعتباره "أن السلطة أو المنظومة الحاكمة تأخذ لبنان الى مكان آخر، وتأخذ الشعب اللبناني رهينة للدفاع عن قضايا لا علاقة للبنان بها."

radio orient

شدد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب فادي سعد على "أهمية التعاطي بوعي ومسؤولية مع تطورات المرحلة، التي نمر فيها والظروف التي نعيشها على كافة المستويات"، داعياً إلى "التعاضد والتكاتف بين كل مكونات مجتمعنا، لمواجهة المرحلة المقبلة، التي ستشتد سوءاً وصعوبة".

اذاعة النور

رأى وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى أن "الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر فيها لبنان، هي نتاج عشرات السنين من التراكمات، التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي.

صوت المدى

زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب، يرافقه وكيل داخلية عاليه في "الحزب التقدمي الاشتراكي" يوسف دعيبس، مستشفى الإيمان في عاليه، في إطار مواكبة تطوره.