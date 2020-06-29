أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستسلم فرنسا يوم 20 تموز المقبل الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة لقراءة بياناتهما وتحليلها، في حال عدم حدوث أي طارئ.

عبّر رئيس حزب المستقبل التركي أحمد دواود أوغلو، عن دعمه لاستراتيجية الحكومة التركية في مجال الطاقة والأمن، داعياً إلى مواصلة هذه السياسة بحزم للحفاظ على مصالح البلاد.

بدأت الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية التي كان قد جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا وتشير استطلاعات الرأي إلى نتيجة سيئة للغاية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قد يفشل حزبه في الفوز بأي مدينة كبيرة..

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 4 من طائراتها المضادة للسفن من طراز "تو-142إم كا" نفذت تحليقات فوق المياه الدولية للجزء الشمالي للمحيط الهادئ، مشيرة إلى مرافقة مقاتلات أميركية لها. وشددت على أن تحليق الطائرات جرى بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي دون خرق حدود أي دولة أخرى.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الإجراءات التي اتخذتها إدارته نجحت في وضع حد لموجة أعمال التخريب التي استهدفت تماثيل شخصيات تاريخية في الولايات المتحدة وحذف ترامب تغريدة على "تويتر" تضمنت مقطع فيديو يظهر أحد أنصاره وهو يهتف "القوة البيضاء"، وهي عبارة غالباً ما يستخدمها المتعصبون البيض.

يواجه 4 رجال ملاحقات قضائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأميركي السابق، أندرو جاكسون، أمام البيت الأبيض، في إطار التظاهرات المناهضة للعنصرية في أميركا، وفق ما أفادت به السلطات.

علق الرئيس الأميركي على مقال زعمت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" أن روسيا عرضت مكافآت مالية على عناصر حركة "طالبان" في أفغانستان مقابل اغتيال عسكريين أميركيين. واصفاً "نيويورك تايمز" بأنها من "الإعلام الزائف".

علق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تصريحات منافسه الديمقراطي في الانتخابات، جو بايدن، التي اتهم فيها ترامب بالخيانة، على خلفية المقال. وقال "من المضحك رؤية الفاسد جو بايدن يقرأ بياناً عن روسيا، والذي من المؤكد كُتب من قبل معاونه".

قدم مستشار الأمن القومي للحكومة البريطانية، مارك سيدويل، استقالته من منصبه أمام رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون.

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية أن طوكيو أعربت عن معارضتها لفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإضافة كوريا الجنوبية إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7".

اعتقلت شرطة هونغ كونغ، أكثر من خمسين متظاهراً في القسم القاري من المدينة لمشاركتهم في تجمعات غير مشروعة.