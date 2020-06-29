كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة لقائد "فيلق القدس" اسماعيل قآني إلى منطقة البوكمال بشرق سوريا، فيما أفاد نشطاء سوريون بافتتاح "الحرس الثوري" الإيراني معسكراً جديداً هناك. وذكر موقع "فرات بوست" السوري المعارض، أن المعسكر الجديد مخصص للمنتسبين الجدد في الفصائل المدعومة إيرانياً في المنطقة، وهم من السكان المحليين الذين أتيحت لهم العودة بعد سنوات من نزوحهم من المنطقة بسبب الحرب.

جددت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق مطالبها من السلطات المغربية بالتدخل ومتابعة قضايا المتاجرة بأطفال مغربيات عالقات بمخيمات في سوريا.

دعا البابا فرنسيس للصلاة من أجل نجاح مؤتمر المانحين القادم حول سوريا، وكذلك من أجل سكان اليمن الذين يعانون من أزمة إنسانية حادة. وقال البابا فرانسيس في كلمة ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: "دعونا نصلي من أجل هذا اللقاء الهام حتى ينجح في تحسين الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري، والشعوب المجاورة، وخاصة اللبنانيين، في ظل ما يعيشونه من أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة".

وقعت معارك عنيفة بين القوات اليمنية وبين مقاتلي أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن، وقال مصدر عسكري حكومي إن القوات المشتركة تمكنت عقب معارك استمرت 6 ساعات، من صد هجمات "أنصار الله"، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم فيما تحاصر آخرين حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل "داعشيين" اثنين في محافظة كركوك خلال محاولتهما مهاجمة قاطع للقوات الأمنية العراقية.

قال مكتب الاتصال الحكومي القطري إن ما جاء في تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تضمن ادعاءات زائفة ومضللة حول حكم منظمة التجارة العالمية في قضية قناة "بي إن سبورتس".

وقال مكتب الاتصال القطري إن "اللجنة استنتجت في تقريرها أنّ تقاعُس السعودية عن اتخاذ إجراءاتٍ جنائيّة ضدّ بي آوت كيو لا يستَوفي الحدّ الأدنى من المصداقية في ما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها".

مثلت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال الجزائرية السابقة، هدى فرعون، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، على خلفية قضية فساد جوهرها تلقي شركة كونيناف تسهيلات للاستفادة من مشاريع كانت مجمدة لعدة سنوات على مستوى اتصالات الجزائر.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية مقتل نقيب وعريف أول في الجيش جراء انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى. وأكدت أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل، ومن دون هوادة، جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.