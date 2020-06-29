نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

قال إن ّلبنان احتلّ المرتبة الثالثة عالمياً في معدلات التضخم بحسب أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جونز هوبكنز"، ستيف هانكي، هانكي الذي يعتمد مقياساً عالي الدقة، رأى أنّ نسبة التضخم في لبنان تبلغ 363 في المئة عند سعر صرف 7000 ليرة مقابل الدولار، مضيفاً أنّ الخطورة لا تنحصر في التغيّرات الهائلة والسريعة في نسبة التضخّم، إنّما في العجز عن التنبؤ بمدّته وحجمه المستقبلي، حيث يُخشى أن يؤدّي تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتجاوز معدلات التضخم 1000 في المئة.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

تناولت القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح الذي منع بموجبه وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن "حزب الله"، وأخذت رأي وزيرة العدل ماري كلود نجم التي أكدت على مبدأ استقلالية القضاء المضطرة الى احترامها، لذا لا يمكنها كوزيرة للعدل أن تدخل في تقييم لمضمون أي قرار قضائي يصدر، في الوقت نفسه تؤكد حرية الإعلام والتعبير كنقطتين مهمتين بالنسبة إليها. أما فكرة عدم صدور بيان من قبلها تعليقاً على القرار القضائي، فمرده إلى اعتبارها أنّ دور وزير العدل ليس الدخول في سجالات إعلامية حول مضمون القرارات القضائية، بل إنّ دوره إتخاذ أي إجراء مناسب أو أي موقف مناسب وفقاً للقانون وهذا ما ستفعله ابتداء من اليوم بعد صدور القرار.

الديار/ علي ضاحي

نقل عن مصادر بارزة في 8 آذار قولها إنّ قرار القاضي محمد مازح بقعة ضوء، في هذا الزمن الرديء ويصوب عمل الحكومة والخارجية التي تقاعست عن أداء واجبها في استدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا ومحاسبتها على مواقفها المتصاعدة ولا سيما الموقف الأخير، كما أكدت أنّ القاضي مازح ومن سياق المسؤولية الوطنية اتخذ قراره، وأتى في سياق الاستجابة لشكوى ويحق للقضاء التحرك الفوري، وهو حق لجميع النيابات العامة وخصوصاً عندما يكون الجرم مرتبطاً بتهديد السلم الأهلي والتحريض على مكون شعبي ونيابي وسياسي فاعل.

الجمهورية/ رنى سعرتي

تحدّثت عن الموسم السياحي في لبنان وقالت إنّ المؤشرات حتى الآن إيجابية في ما يتعلق بهذا الشأن والذي يُفترض أن يبدأ رسمياً في 1 تموز مع إعادة فتح مطار بيروت الدولي، وأضافت أنّ هذا القطاع يواجه عاصفة هوجاء، أدّت حتى الآن إلى إقفال حوالى 50 في المئة من مؤسّساته. ومع انطلاق موسم الصيف المفترض أن يكون سياحياً، وبعد رفع حالة التعبئة بشكل جزئي وإعادة فتح المطار، توقّعت المؤسسات السياحية أن تلتقط بعضاً من أنفاسها بعدما حطّمتها جائحة كورونا وأعدمتها الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلّا أنّ المفاجأة كانت بتعذّر قدوم السيّاح وحتى المغتربين اللبنانيين إلى لبنان نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل لافت، وعدم تسيير كافة شركات الطيران رحلات من لبنان وإليه.

اللواء/ صونيا رزق

نقلت عن مصادر مسيحية تأكيدها على ضرورة حدوث مبادرة لجمع الأقطاب المسيحيين في هذا الوضع الدقيق الذي يمّر به لبنان، وقالت بأنّ هذا الدور يجب أن تؤدّيه البطريركية المارونية، مضيفةً أنّها مهمة صعبة جداً سيحملها البطريرك الماروني بشارة الراعي من جديد في هذا المجال، وهي توحيد كلمة المسيحيين في هذه الظروف، لذا يجهد وحيداً لتحقيق مصالحة حقيقية للأقطاب الموارنة، كما لتأمين مناخ داخلي ماروني يتيح تأمين التوافق بقوة.