The New York Times

تحذير عملاء الاستخبارات ورجال القوات الخاصة منذ أشهر من الجوائز المالية التي وضعها الروس مقابل قتل جنود أميركيين

أفاد مسؤولون أميركيون بأن ضباط من أجهزة الاستخبارات الأميركية وقوات العمليات الخاصة في أفغانستان نبّهوا رؤسائهم في أوائل كانون الأول بشأن مؤامرة روسية مشتبه بها لدفع مكافآت لمقاتلين من حركة "طالبان" مقابل قتل جنود أميركيين في أفغانستان. وقال اثنان من المسؤولين إنهما يعتقدان أن وفاة جندي على الأقل من القوات الأميركية حصلت نتيجة لدفع هذه المكافآت.

المعلومات الحاسمة التي دفعت رجال الاستخبارات وجنود العمليات الخاصة على التركيز على المكافآت تضمنت استرداد كمية كبيرة من الأموال الأميركية بعد غارة على موقع لطالبان الأمر الذي أثار الشكوك. وقال مسؤول أميركي آخر إن استجواب المسلحين والمجرمين أدى دوراً محورياً في تأكد أجهزة الاستخبارات من هذا التقييم الذي يشير إلى أن الروس قدموا ودفعوا مكافآت في عام 2019.

The Guardian

تقدم حزب الخضر في الانتخابات المحلية الفرنسية مع احتفاظ آن هيدالغو بباريس

اجتاحت فرنسا موجة خضراء يوم الأحد حيث حقق مرشحو الأحزاب البيئية عدداً من الانتصارات الكبرى في الانتخابات المحلية في البلاد.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن أكبر الفائزين في الانتخابات التي تم تأجيلها سيكون حزب الخضر، Europe Ecologie Les Verts ، بينما وجّهت الانتخابات الضربة المتوقعة لحزب الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي فشل في تثبيت نفسه محلياً بعد تأسيسه قبل أربع سنوات.

في مدينة باريس، برزت عمدة المدينة والمفضلة الحالية، آن هيدالغو - التي شاركت في معركة ثلاثية قاسية – وفازت بأغلبية كبيرة ، حيث حصدت أقل بقليل من نصف أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات العصمة الفرنسية.

روسيا اليوم

البنك المركزي الإيراني يتعهد بمحاربة المضاربة في العملة المحلية

أعلن البنك المركزي الإيراني إنه سيدافع عن الريال الإيراني المتعثر في وجه المضاربات، وبدون ضخ عملة صعبة في السوق، وذلك رداً على تراجع العملة إلى مستويات منخفضة تاريخية هذا الأسبوع.

وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك، في وقت متأخر الجمعة: "لا يقوم أي بنك مركزي ملتزم ومطّلع ببعثرة موارده في السوق في الفترات التي نرى فيها الاقتصاد يتعرض لصدمات قصيرة الأجل".

وأضاف همتي: "البنك المركزي سيتعامل بالتأكيد مع التقلبات القائمة على المضاربات، وأظهر الاتجاه خلال الأيام الثلاثة الماضية أن الإدارة القوية للسوق ستحول دون حدوث اضطرابات".

وهوى الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، قبل أن يتعافى قليلاً، وذلك بعد أيام من ازياد الضغوط الدبلوماسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران بمطالبتها بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين نوويين سابقين مشتبه بهما.