الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد: الرئيس دياب نفى تقديم أي اعتذار رسمي للسفيرة الأميركية ويعود لها كشف اسم المعتذر

أوضحت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في اتصال مع "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أنها تواصلت مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي نفى تقديم "أي اعتذار رسمي صادر عن الحكومة إلى السفيرة الأميركية" دوروثي شيا، وقالت إنه يعود للسفيرة شيا "الكشف عن اسم المتصل الذي قدم لها الاعتذار".

وكالة أنباء رويترز

مصر وإثيوبيا والسودان تأمل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة خلال أسابيع

قال زعماء السودان وإثيوبيا ومصر إنهم يأملون في أن يتمكن الاتحاد الأفريقي من مساعدتهم على التوصل لاتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإنهاء خلاف قائم على إمدادات المياه منذ عشر سنوات.

وقالت إثيوبيا التي تبني سد النهضة الكبير بما يثير قلق دولتي المصب الجارتين مصر والسودان، إنها ستملأ خزان السد خلال بضعة أسابيع كما هو مزمع، الأمر الذي يوفر وقتاً كافياً لإتمام المحادثات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يكشف دوافع روسيا لمساعدة أوروبا في مكافحة جائحة كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قدمت المساعدة إلى الدول الأوروبية خلال وباء "كوفيد 19"، ليس لأسباب سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعاً صعبة وهم الذين طلبوا ذلك.

وقال بوتين في مقابلة على قناة "روسيا-1": "نحن قدمنا ​​المساعدة لبعض الدول الأوروبية عندما لم يقدمها أحد، حتى أقرب الحلفاء. صدقوني، لم نفعل ذلك بسبب اعتبارات سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعاً صعبة وهم الذين طلبوا ذلك".

وكالة أنباء شينخوا

حضور وزير الدفاع الصيني لعرض عيد النصر في روسيا

ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه توجه إلى روسيا في زيارة لحضور العرض العسكري المقام بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال وو تشيان، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي دوري، إنه في هذه اللحظة الحرجة من المكافحة العالمية المشتركة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ستعمل زيارة وي على زيادة تعميق الثقة المتبادلة والتعاون بين الجيش الصيني ونظيره الروسي، وتدعيم تنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة الصينية-الروسية في العصر الجديد.