TL

بين الإشكالية القضائية - السياسية في ضوء القرار الأخير للقاضي محمد مازح والاستقالة المفاجئة لمدير عام وزارة المال ألان بيفاني انقسم المشهد اليوم. وبين هذا الخبر وذاك كان الدولار الأميركي يواصل تحليقه الجنوني متخطياً عتبة الثمانية آلاف ليرة فيما حددت المصارف تسعيرة جديدة للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار بلغت 3850 ليرة للدولار.

المنار

استقبل وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وناقش معها أهمية التعاون بين الحكوميتين، ويمكن أن يكونا قد تطرقا إلى القرار القضائي الصادر بحقها بعدما وضعت بتصريحاتها ولا تزال البلاد على شفا فتنة وانقسام .

nbn

اللبناني يعاني من كل العلل المستعصية … مريض يئن ألماً مزمناً ولا من دواء في الأفق… اللبناني لقن في كتاب التربية أن التعليم حق للجميع… واليوم يسأل: ما هو محل العام الدراسي المقبل من الإعراب؟

mtv

انعكاسات التسيب والفوضى تتجلى مخيفة بتفلت الدولار من أي ضابط رادع ، وبالقلق الشعبي على المصير والذي تجلى بدوره بنزول الناس إلى الشوارع تعبيراً عن خوفهم.

NTV

وبعقدين من الزمن المالي كان بيفاني شاهداً على الأحرف الأولى من عصر الانهيار وعلى وضع الحجر الأساس للأزمات المالية التي نحصد تبعاتها اليوم.

OTV

منذ أسابيع تم توقيف صرافين بتهم وتهم . قامت الدنيا واستبشر الناس خيراً بمحاسبة تأخرت ودولة قانون غادرت ولم تعد .

لكن أملنا خاب للمرة المليون . الصرافون المتهمون تحولوا إلى ملتزمي ومتعهدي تمنين الناس بحفنة من الدولارات .

LBC

الاستقالة، إما أن تكون هزيمة وإما أن تكون هروباً وإما أن تكون نجاة وإما الثلاثة معاً... استقالة آلان بيفاني، مدير عام المالية، هل هي هزيمة أم هروب أم نجاة؟

الميادين

دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إسرائيل، إلى وقف خططها "غير القانونية" لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.

الجزيرة

قال المبعوث الأميركي بشأن إيران، برايان هوك، خلال مؤتمر صحفي، "تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل بإصدار نشرات حمراء استناداً لطلبات ذات طبيعة سياسية، هذا أمر ذو طبيعة سياسية، ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار".

العربية

أعلن المدعي العام في ​طهران​، "تحديد هوية 36 شخصاً متورطين في اغتيال قائد "​فيلق القدس​" التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال ​قاسم سليماني​، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من ​الولايات المتحدة​ وحكومات أخرى".